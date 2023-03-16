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AV女優泳裝陪客「無風俗許可」　SOD老闆被捕！老司機樂園急停業

▲▼SOD老闆被捕！無風俗許可讓AV女優穿泳裝陪客　老司機天堂慘停業。（圖／SOD LAND）

▲SOD LAND讓AV女優穿泳衣陪客，老闆被逮。（圖／SOD LAND）

記者王佩翊／編譯

由日本知名AV製作公司「SOFT ON DEMAND」經營的成人主題餐廳SOD LAND，因為主打可以和AV女優零距離接觸而大受歡迎。然而該餐廳卻因為涉嫌在未持有風俗業營業許可證的情況下，讓AV女優穿泳裝陪客，導致包含社長在內的2人被逮。

根據《日本電視台》報導，東京警視廳14日依違反風俗營業法嫌疑逮捕包含SOFT ON DEMAND社長井口翔在內的2人。警方表示，SOD LAND的經營者讓店內的女員工身穿泳衣陪客，該行為已經涉及風俗業，但卻沒有取得相關許可。

SOD LAND被稱為成人主題樂園，因主打可以在店內遇見AV女優，因此飽受老司機歡迎。SOD LAND包含地下1樓至地上4樓，每層樓都是不同的主題，其中也包含可以和知名AV女優一起喝酒的酒吧。

警方15日已經搜索了SOFT ON DEMAND的總公司，並調查該公司的經營狀況，確定是否還涉及其他違法行為。

SOD LAND稍早也在推特上宣布臨時休業，但是並未公開具體原因。

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日韓要聞SODSOD LAND風俗店

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