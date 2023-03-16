男捐腎給結婚6年愛妻　檢測意外發現「2人是兄妹」崩潰：生了2孩

▲男意外發現妻子和他有血緣關係。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子和妻子結婚6年，由於妻子有腎臟移植手術的需求，想要捐腎給對方的他近來做了檢測，意外發現2人竟然有血緣關係，深愛的妻子有可能是他的妹妹，讓他崩潰無法接受。

這名男網友在國外論壇Reddit上發文表示，從小被人領養長大的他一直不知道自己的身世，8年前結識現在的妻子並且結婚，婚後還生下2名孩子，然而妻子產後健康突然出現問題，需要進行換腎。

男網友表示，他和妻子的家屬全都有接受檢測，然而卻沒有匹配的捐贈者，所以他自己也去接受檢測，幾天後被通知他和妻子的匹配率「異常地高」，讓醫生覺得很奇怪。

▲男子不知道以後該怎麼面對妻子。 （圖／示意圖／達志影像）

醫生向男網友解釋，「通常父母和孩子的匹配率約50%，兄弟姊妹則是0至100%，夫妻間匹配率這麼高十分罕見」。測試結果讓男網友崩潰在網路上向網友尋求意見，「我們居然有血緣關係，我現在完全不知道該怎麼辦，她是我的妻子，也是孩子的母親」。

發生在男子身上的故事也嚇壞許多網友，網友們紛紛安慰他，「孩子都生了，如果都很健康的話，就繼續當夫妻好好養育他們吧」、「雖然這種情況很特殊，但你們兩個人都沒有錯」、「你們都在一起這麼多年了，沒必要特別改變什麼」。