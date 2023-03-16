有人想換座位！2空服員大吵雙雙下機　乘客苦等2小時飛機才起飛

▲機長與其他機組人員試著與兩人交談，最終兩名空服員均雙雙下機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架客機11日有頭等艙乘客提出換座位的請求，但兩名空服員卻因此發生爭執，其中一人落淚，雙雙下機，乘客等了接近2個小時，才有新的機組人員登機，飛機才起飛。ESPN主播把這狀況分享在網路上後引起注意，航空公司也展開內部調查。

NBC新聞報導，這架美國航空4860航班由天西航空（SkyWest Airlines）營運，準備從洛杉磯飛往休士頓，當時一名頭等艙乘客要求與經濟艙乘客交換座位，這樣她就能坐在丈夫旁邊。面對乘客的要求，一名男空服員答應、一名女空服員認為這違反規定，儘管頭等艙乘客不介意不能換座位，但兩名空服員就這樣吵了起來。

當時也在飛機上的ESPN主播兼記者阿什利布魯爾（Ashley Brewer）透露，兩人在走道上為了規定來回爭執，吵著什麼是對的、什麼是錯的，男空服員朝她大吼大叫，最後女空服員跑到飛機最前方哭了起來。外傳她還說，「我不要和他一起飛」。

這狀況讓機長與其他機組人員也都走過來，試著與兩人交談，兩名空服員最終雙雙下飛機，乘客則是等了接近2個小時，才有新的機組人員登機，以便起飛。

依據航班蹤跡網站FlightAware數據，這趟航班延誤約1小時。天西航空發出聲明表示，已知悉這起因空服人員問題所導致的航班延誤事件，對造成任何不便致歉，「我們要求全體員工保持最高專業標準，內部調查正在進行中」。