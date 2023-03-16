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俄傭兵組織「色情網站徵兵」！金髮妹口含棒狀物　瓦格納出奇招

▲▼俄傭兵組織「色情網站徵兵」！瓦格納出奇招　金髮妹口含棒棒糖。（圖／@ukrpravda_news）

▲瓦格納在色情網站上刊登徵兵廣告。（圖／@ukrpravda_news）

記者王佩翊／編譯

由俄國總統普丁好友普里戈津創辦的傭兵組織「瓦格納」一直是俄羅斯在俄烏戰爭中的重要兵力，然而如今卻有網友在色情網站Pornhub發現瓦格納的徵兵廣告，只見影片中，一名金髮女子口含棒棒糖，背景則有一道性感的女聲說道，「我們是世界上最酷的私人軍隊」。

根據《紐約郵報》報導，俄羅斯攻打烏克蘭超過1年，雙方陷入苦戰，儘管有瓦格納傭兵組織的支援，但俄國仍因為大量傷亡導致前線兵力嚴重不足。為此，普丁下令動員徵兵，並且以重獲自由為條件徵召願意上戰場的囚犯，但仍不足以填補空缺，甚至傳出俄羅斯已開始在女子監獄徵召兵力。

瓦格納組織歷經在烏克蘭數個月的血戰後，也早已耗盡兵力，而普里戈津更怒嗆普丁未提供足夠的支援。而瓦格納疑似是為了補充兵力，近日被人發現在色情網站Pornhub上刊登徵兵廣告。只見短短數秒的影片內，有一名塗著紅色口紅的金髮女子性感地含著棒棒糖，背景則傳來一個沙啞的女聲說，「我們是世界上最酷的私人軍隊。我們正在從俄羅斯各地招募戰士，別偷懶了，來瓦格納工作吧。」

隨後有一組電話號碼出現在螢幕上，被認為是瓦格納的人資單位。目前不清楚這則廣告在Pornhub上刊登了多久，又有多少人看到這則廣告。不過可以確定的是，瓦格納在試圖佔領烏東地區巴赫姆特時，遭受巨大損失，大量士兵戰歿，該地區更被稱為「絞肉機」。

報導稱，俄烏戰爭爆發後，瓦格納分別從俄羅斯各監獄簽下了4萬多名囚犯，告訴他們只要能在前線存活超過6個月，就能重獲自由。不過普里戈津2月已經停止從監獄徵兵，並公開斥責俄方未提供足夠軍火與彈藥。

 

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