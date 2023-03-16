英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

▲哈利王子可能會獨自出席父親查爾斯三世的加冕儀式。（圖／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世的加冕典禮即將於5月6日登場，而已經跟王室鬧僵的哈利王子夫婦是否會出席，也成為全球關注的焦點。有英國媒體則指出，哈利王子將會獨自參加儀式，妻子梅根則不會出席，原因正是梅根沒有勇氣親自到現場去看其他王室成員的臉色。

根據當地雜誌Closer報導，曾經為已故黛安娜王妃工作10多年的前管家伯樂爾（Paul Burrell）稱，儘管哈利王子先前多次在紀錄片與自傳中攻擊英國王室成員，與家人鬧翻，但父親查爾斯三世為了維持「王室的品格」，仍然邀請哈利夫妻出席5月6日的加冕典禮。

他指出，即便如此，哈利夫妻出席這個場合應該會感到非常不自在，尤其是梅根。他直言，「他們真的準備好面對現實了嗎？我不認為梅根有足夠的勇氣與堅強，去面對被她自己出賣的整個王室家族。」不過他也表示，「我猜哈利王子會一個人出席。梅根可能早就已經告訴他，如果他堅持出席，自己就無法陪在他身邊。」

如果哈利或梅根真的出席加冕儀式，恐怕會被王室成員冷淡對待，因為絕大部分的人不想跟這兩個人有任何瓜葛。

哈利王子夫婦近日已經收到查爾斯三世加冕典禮的邀請，但他們仍在考慮是否出席。伯樂爾說，「是否參加的最終決定權仍掌握在哈利王子與梅根手上，不過對哈利王子而言，看到卡蜜拉站在那個原本屬於他母親的位置，可能會很痛苦。」

哈利王子先前上訪談節目《60分鐘》時，將卡蜜拉描述為惡質小三，直言她是父母婚姻中的第三者，而這句話疑似就是查爾斯三世下令要收回夫妻倆在英國住處「浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）」的原因。