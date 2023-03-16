　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

▲▼哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

▲哈利王子可能會獨自出席父親查爾斯三世的加冕儀式。（圖／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國國王查爾斯三世的加冕典禮即將於5月6日登場，而已經跟王室鬧僵的哈利王子夫婦是否會出席，也成為全球關注的焦點。有英國媒體則指出，哈利王子將會獨自參加儀式，妻子梅根則不會出席，原因正是梅根沒有勇氣親自到現場去看其他王室成員的臉色。

根據當地雜誌Closer報導，曾經為已故黛安娜王妃工作10多年的前管家伯樂爾（Paul Burrell）稱，儘管哈利王子先前多次在紀錄片與自傳中攻擊英國王室成員，與家人鬧翻，但父親查爾斯三世為了維持「王室的品格」，仍然邀請哈利夫妻出席5月6日的加冕典禮。

他指出，即便如此，哈利夫妻出席這個場合應該會感到非常不自在，尤其是梅根。他直言，「他們真的準備好面對現實了嗎？我不認為梅根有足夠的勇氣與堅強，去面對被她自己出賣的整個王室家族。」不過他也表示，「我猜哈利王子會一個人出席。梅根可能早就已經告訴他，如果他堅持出席，自己就無法陪在他身邊。」

如果哈利或梅根真的出席加冕儀式，恐怕會被王室成員冷淡對待，因為絕大部分的人不想跟這兩個人有任何瓜葛。

哈利王子夫婦近日已經收到查爾斯三世加冕典禮的邀請，但他們仍在考慮是否出席。伯樂爾說，「是否參加的最終決定權仍掌握在哈利王子與梅根手上，不過對哈利王子而言，看到卡蜜拉站在那個原本屬於他母親的位置，可能會很痛苦。」

哈利王子先前上訪談節目《60分鐘》時，將卡蜜拉描述為惡質小三，直言她是父母婚姻中的第三者，而這句話疑似就是查爾斯三世下令要收回夫妻倆在英國住處「浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）」的原因。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
A、B組最佳九人！　台灣唯一獲選球員是他
快訊／小三通25日起國人皆可搭！　開放中轉赴陸或返台
快訊／李全教請辭選策會！　替補人選曝光
北市男橫跨百齡橋遭撞死！　驚悚影片曝
快訊／輕航機失事墜落！　已知2人受傷
高雄大亂鬥！　「4打2」安全帽狂K頭
21歲網紅載妹「隧道飆重機」對撞！　4人慘死
快訊／杭州亞運突取消《爐石戰記》　原因曝光
瑞信恐引爆金融海嘯！末日博士警告「1件事」：將無法挽救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生春假和好友出國狂歡　跑趴隔天「突然偏頭痛」腦出血昏迷

美聯社：宏都拉斯拋棄台灣　是中國在拉美「影響力漸增」新跡象

英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

南韓日本同意撤銷WTO爭端案　取消半導體原料出口限制

開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

有人想換座位！2空服員大吵雙雙下機　乘客苦等2小時飛機才起飛

快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華　繼母是不倫戀女星

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

女大生春假和好友出國狂歡　跑趴隔天「突然偏頭痛」腦出血昏迷

美聯社：宏都拉斯拋棄台灣　是中國在拉美「影響力漸增」新跡象

英媒爆「梅根怕看王室臉色」！　要哈利自己去查爾斯加冕典禮

美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

南韓日本同意撤銷WTO爭端案　取消半導體原料出口限制

開行166年　瑞信「大到不能倒」危機分析一次看

有人想換座位！2空服員大吵雙雙下機　乘客苦等2小時飛機才起飛

快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

韓前總統全斗煥孫子爆「從小用黑錢」享受奢華　繼母是不倫戀女星

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

12星座「突破現狀」！一周運勢一次看　巨蟹面對重要決定

公公喊生孫子「送一中街店面+600萬紅包」！長媳卻崩潰：想出國避難

台灣山葉「3輪重機」Tricity300發布召修　最嚴重恐導致車輛傾倒

爸爸生日！米克斯拿繩子「把自己綑成禮物」　獲香吻害羞低頭

輕症免隔離「抗病毒藥、清冠」仍公費！羅一鈞揭開立方式

流浪狗石化「眼睛全白」　8周後「換一隻狗」躺沙發網友超感動

南寳樹脂攜手南消、區公所辦演練　強化自主應變落實風險管理

台中大雅2公車脫班…50學生延誤上學　原因超扯：竟是司機確診

華航直飛高松「送小豆島船票3禮」！呆呆獸公園4月開、瀨戶內海放煙火

偷公園處業務！爆觀傳局長「搶向蔣萬安邀功」　花季活動鬧雙胞

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

鬧區旅館「男女窗邊激戰」　路人駐足直擊皮影戲

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

宏國外長：台灣拒絕增加金援　是我方與中國建交原因

中國富翁郭文貴在美被捕　涉詐欺洗錢307億元

即／紐西蘭規模7.0強震　發布海嘯警報

男捐腎給結婚6年妻　意外發現是兄妹崩潰

讓AV女優泳裝陪客「無風俗許可」　SOD老闆被捕！

大股東排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創歷史新低

宏都拉斯外長稱與中國關係基於「實用主義」

瑞士信貸危機再掀銀行股拋售潮　美股跌280點

爸爸倒車沒注意　割草機活活輾死3歲兒

俄戰機黑海上空撞毀美無人機　法新社稱俄射白磷彈

熱帶氣旋弗萊迪2度登陸東南非　累計超過270人喪生

新娘高三成績太差被退婚！父怒報警

更多熱門

相關新聞

《窒友梅根》AI人偶來搶人類飯碗了！

《窒友梅根》AI人偶來搶人類飯碗了！

由《厲陰宅》系列導演溫子仁監製的驚悚片《窒友梅根》（M3GAN），在今年初上映後掀起一波熱潮，電影中的魔性舞蹈讓許多民眾爭相模仿，更成為Cosplay的熱門對象。近日「梅根」竟是出現在Marc Jacobs副線品牌Heaven的新廣告中，擔綱起模特兒演繹酷帥風格的造型，難道這位AI人偶要來搶人類的飯碗了嗎？

菲利普離世2年「新愛丁堡公爵」出爐！

菲利普離世2年「新愛丁堡公爵」出爐！

英王查爾斯加冕式　哈利梅根證實受邀

英王查爾斯加冕式　哈利梅根證實受邀

哈利自曝童年創傷！從小覺得「和家人不同」

哈利自曝童年創傷！從小覺得「和家人不同」

哈梅被趕出英國豪宅　將討回8千萬鉅款

哈梅被趕出英國豪宅　將討回8千萬鉅款

關鍵字：

英國王室哈利王子梅根查爾斯三世

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面