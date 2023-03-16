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新娘高三成績太差被退婚！父曝真相「新郎嫌嫁妝少」　怒報警

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲印度一名男子因不滿女方嫁妝太少，竟以成績太差為由退婚。（示意圖／取自免費圖庫Wunderstock）

記者王佩翊／編譯

印度北方邦一名新郎因為不滿岳父不能提供更多嫁妝，因此以「女方高中成績太差」為由退婚，並找來另一名女子頂替新娘位置，與他結婚，引發女方家屬怒火，更因此向警方報案。據悉，女方家屬早就已經給新郎一個金戒指，甚至出錢辦婚禮，然而男方卻予取予求。

根據《印度時報》報導，印度一名來自北方邦崁瑙傑區（Kannauj）蒂爾瓦科特瓦利（Tirva Kotwali）的新郎原預計要在2022年12月4日舉行婚禮娶回美嬌娘，然而他卻單方面取消婚禮，並在數日後大喊著要退婚。男子表示，自己發現妻子的「高三成績太差」，因此想要取消婚約。

男方家屬在婚禮當天臨時找來了另一個女子結婚，並在數日之後正式向原本的新娘退婚。對此，新娘的父親則聲稱，女婿雖然表面上說是因為女兒的在學成績太差，才要退婚，但事實上根本就是因為嫁妝，才會反悔。

女方家屬稱，他們早就已經給男方一個價值1.5萬盧比（約新台幣5500元）的金戒指，同時出了6萬盧比（約新台幣2.2萬元）作為婚禮基金。然而新郎數日後卻突然跑來新娘家中，要求岳父岳母給他更多的嫁妝，不過隨即遭到拒絕。

新郎氣不過，因此便以女方高中時期成績不佳為由退婚，而新娘父親則將此事通報警察，目前警方則試圖調解雙方衝突。

 

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