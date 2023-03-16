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美參院外交領袖：宏都拉斯擁抱中國會是嚴重錯誤

▲▼ 美國聯邦參議院參議院外交委員會首席議員里契（Jim Risch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議院外交委員會首席議員里契（Jim Risch）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

宏都拉斯擬與中國建交，美國聯邦參議院外委會首席議員里契今天表示，宏國擁抱中國及其空頭支票會是嚴重錯誤，參院外委會主席梅南德茲則擔心此舉後果影響深遠。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）14日在推特（Twitter）宣布，已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。中國外交部發言人汪文斌聲稱，歡迎宏國有關表態。

截至目前，美國官方尚未對台宏邦交生變作出回應，但參議院兩黨外交大老今天紛紛推文表達關切。

共和黨籍的里契（Jim Risch）表示，卡蕬楚擁抱中國及其「空頭支票」（empty promises）會是個嚴重錯誤，拜登政府應立即檢視並更新對宏都拉斯的作法。

民主黨籍的梅南德茲（Robert Menendez）則批評中國持續奪走台灣邦交國，指宏都拉斯決定與北京靠攏所帶來的後果影響，卡蕬楚卸任後還會持續。

共和黨籍參院外委會成員盧比歐（Marco Rubio）透過聲明指出，很遺憾拉美地區國家持續聽信威權政權的謊言，犧牲自身主權與安全。他說，美方現在更應該與該區域往來，確保中國、俄羅斯及伊朗無法取得立足點，進一步影響當地政府。

宏都拉斯與中華民國於1941年建交，邦誼已逾80年。卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與中國建交，美方出手介入，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年1月出席卡蕬楚就職典禮也曾當面關切台宏邦誼，卡蕬楚就任後一度改口希望與台灣繼續維繫關係。

今年初，宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）為尋求水壩工程金援，與中國外交部副部長謝鋒在巴西舉行雙邊會議，台宏邦交再傳警報。

中國「金錢外交」近年來瞄準美國「後花園」中美洲，過去6年有3國轉承認中國，包括巴拿馬、薩爾瓦多與尼加拉瓜。若宏都拉斯與台灣斷交，將成第4個，台灣邦交國數量也將降至13個。

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