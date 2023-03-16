暴雨來襲！土耳其地震災區淹成「黃河」至少14死

實習記者任庭儀／編譯

土耳其2月6日發生規模7.8強震，導致至少4.8萬人喪生。沒想到還未平復災後劫難餘生的心情，受災嚴重的阿德亞曼省（Adiyaman）、尚勒烏爾法省（Sanliurfa）近日又遭暴雨侵襲，洪水淹沒為地震倖存者提供庇護的貨櫃屋、整條道路被沖斷、汽車被水流捲走，加劇災民流離失所的困境，並造成至少14人死亡。

▲土耳其南部發生強震僅過5周又遭遇洪災，造成至少14人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



BBC報導，土耳其南部上月才遭遇強震，14日又遭暴雨強襲引發洪災。土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）指出，阿德亞曼省、尚勒烏爾法省24小時內降雨量超過10公分，過去2天已達年度降雨量的三分之一。

尚勒烏爾法省長表示，過去從未發生如此嚴重的洪災，泥濘的河水暴漲近1層樓高，他敦促住在地下室和低樓層的民眾盡速撤離。

#Şanlıurfa ‘da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu. pic.twitter.com/nXGmYF9E6d — 23 DERECE (@yirmiucderece) March 15, 2023

媒體發布的影片中可以看到，洪水不僅沖走街道上的汽車，也淹沒災民的臨時住所，還有一條路被從中截斷，災情慘重使搜救工作更加困難。

內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）前往災區視察表示，「目前由163人組成10個小組，在25公里範圍內展開搜救工作。」

▼內政部長索伊盧表示，已組成10個搜救小組展開救援。（圖／達志影像／美聯社）

