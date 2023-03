嫩妹出車禍「鯊魚夾」撞進後腦杓　30公分恐怖傷疤爬臉破相

▲吉娜出車禍導致「鯊魚夾」直接嵌入後腦杓。(圖/翻攝自Facebook/Jeena Panesar)



記者吳美依/綜合報導

英國19歲少女吉娜(Jeena Panesar)開車回家不慎自撞,在猛烈撞擊力道下,原本用來盤髮的「鯊魚夾」竟深深嵌入後腦杓,在頭皮至左邊眉毛留下長達30公分的恐怖傷疤。如今,她分享自己破相的照片,警告大家開車時最好不要使用「鯊魚夾」。

《太陽報》等外媒報導,吉娜是一名實習老師,1月24日下班回家時,以時速50英里(約時速80公里)行駛,雖然沒有超速卻撞樹失控,打滑50公尺後翻覆。她的頭部狠狠撞上天花板,「鯊魚夾」就在此時嵌入後腦杓。

吉娜憑著僅存力氣逃出殘骸,向附近摩托車騎士求助後就昏倒了,她被緊急送往諾丁漢大學醫學院的皇后醫學中心,取出「鯊魚夾」、清理傷口並且縫合,住院三天後才回家。不過,直到車禍6周後,臉上傷疤依然非常怵目驚心,且因為額頭肌肉受損,無法活動左邊眉毛。

The claw clip fashion accessory that left student teacher Jeena Panesar fearing for her life *DISCLAIMER - Images of scar wounds* #curiously pic.twitter.com/LCfXQVJp8E