嫩妹出車禍「鯊魚夾」撞進後腦杓　30公分恐怖傷疤爬臉破相

▲吉娜出車禍導致「鯊魚夾」直接嵌入後腦杓。（圖／翻攝自Facebook／Jeena Panesar）



記者吳美依／綜合報導

英國19歲少女吉娜（Jeena Panesar）開車回家不慎自撞，在猛烈撞擊力道下，原本用來盤髮的「鯊魚夾」竟深深嵌入後腦杓，在頭皮至左邊眉毛留下長達30公分的恐怖傷疤。如今，她分享自己破相的照片，警告大家開車時最好不要使用「鯊魚夾」。

《太陽報》等外媒報導，吉娜是一名實習老師，1月24日下班回家時，以時速50英里（約時速80公里）行駛，雖然沒有超速卻撞樹失控，打滑50公尺後翻覆。她的頭部狠狠撞上天花板，「鯊魚夾」就在此時嵌入後腦杓。

吉娜憑著僅存力氣逃出殘骸，向附近摩托車騎士求助後就昏倒了，她被緊急送往諾丁漢大學醫學院的皇后醫學中心，取出「鯊魚夾」、清理傷口並且縫合，住院三天後才回家。不過，直到車禍6周後，臉上傷疤依然非常怵目驚心，且因為額頭肌肉受損，無法活動左邊眉毛。

The claw clip fashion accessory that left student teacher Jeena Panesar fearing for her life *DISCLAIMER - Images of scar wounds* #curiously pic.twitter.com/LCfXQVJp8E — Birmingham Live (@birmingham_live) March 14, 2023

吉娜回憶，「這真的很痛苦，如果你曾夾著『鯊魚夾』忘記拿掉，然後背部朝下躺著，就是那種壓力和不適。」她想起來依然餘悸猶存，「說起來很難過，但我覺得我要死了。」

吉娜解釋，由於在學校工作時不想被長髮干擾，所以才會用「鯊魚夾」把頭髮盤起來，「直到出了車禍，我才知道開車時夾『鯊魚夾』會是個問題。」