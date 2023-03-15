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大股東「沙烏地國家銀行」排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創新低

▲▼瑞士信貸,瑞信,Credit Suisse。（圖／路透）

▲瑞士信貸銀行在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，15日早盤股價如自由落體般下墜，狂瀉20%創歷史新低。（圖／路透）

文／中央社

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，今天早盤股價如自由落體般下墜，狂瀉20%創歷史新低。

法新社報導，瑞士第二大銀行瑞士信貸銀行在大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）排除增加持股再挹注資金的可能性後，股價重摔至1.73瑞郎的價位。瑞信近年來飽受連串醜聞的打擊。

沙烏地國家銀行表示，不會再提供財務援助給陷入困境的瑞信。沙烏地國家銀行董事長庫德里（Ammar Al Khudairy）在接受彭博電視（Bloomberg TV）專訪時說：「除最單純的監管和法規因素外，還有諸多原因，答案是絕不會。」

在市場憂心美國兩家銀行倒閉引發的危機將蔓延，以及瑞信年報透露內部控管「不彰」後，瑞信本週市值繼續失血。

瑞信近幾年來爆發連串問題，包括2021年受到對爆發危機的美國避險基金Archegos和英國金融公司格林希爾（Greensill）曝險的衝擊。

瑞信2月9日公布2022年度淨損達73億瑞郎（約新台幣2430億元），為2008年金融危機以來最大年度虧損。

瑞信客戶大幅撤資，其中包括財富管理部門。而瑞信大規模重整計畫亟欲重新聚焦的業務之一就是財富管理部門。

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