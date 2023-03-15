　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撮合伊朗沙烏地復交後　中國推動解決以巴問題

▲▼以巴衝突飆升。（圖／路透）

▲中國撮合伊朗沙烏地復交後，還打算推動解決關係更火爆的以巴問題。（圖／路透） 

文／中央社

中國撮合伊朗與沙烏地阿拉伯這對伊斯蘭宿敵復交同時，近日派特使在以色列、巴勒斯坦間穿梭，推動解決以巴問題。中國外交部今天稱，中方致力熱點問題政治解決，始終是善意可靠的斡旋者。

中國中東問題特使翟雋7日起先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦，還分別與聯合國、歐盟中東和平進程代表會談，推動解決以巴問題。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人汪文斌15日下午在例行記者會回答媒體相關提問時稱，中東是世界上熱點問題最集中的地區，作為中東國家的好朋友，中國在地區沒有私利，不搞小圈子，致力於熱點問題政治解決，始終是「善意可靠的斡旋者」。

他說，近年來，中國先後提出實現中東安全穩定的五點倡議，政治解決敘利亞問題的四點主張，落實巴勒斯坦問題兩國方案的三點思路，近日又推動沙伊北京對話取得重大成果。中國中東事務特使翟雋也在巴以之間穿梭斡旋，得到地區國家和人民的高度讚賞和普遍歡迎。

汪文斌說，中國將一如既往「展現大國擔當」，維護正義，主持公道，支持中東國家透過對話協商，自主探索符合地區實際的熱點問題解決方案。根據事情本身的是非曲直，決定自身的政策立場。

他說，國際社會特別是「有影響的域外大國」，應當遵守聯合國憲章宗旨和國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，尊重中東國家和人民的自主選擇，為推動地區熱點問題政治解決，促進中東和平穩定注入正能量。

據中國外交部發布，中東問題特使翟雋7日先訪問俄羅斯，會見俄羅斯副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）以及俄國中東調解問題特別代表，就中東局勢和巴勒斯坦問題等地區熱點問題交換意見。

翟雋9日訪問以色列，禮節性會見以國外交部長柯恩（Eli Cohen），與以國外交部總司長利維、負責亞太事務的副總司長哈帕茲舉行會談，就雙邊關係和巴勒斯坦問題等交換了意見。

翟雋11日訪問巴勒斯坦，獲得巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會見。

據發布，阿巴斯熱烈祝賀習近平當選中國國家主席，並祝賀中方成功主持沙烏地和伊朗北京對話並達成意義深遠的北京協定。他表示，巴方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上所持公正立場，感謝中方長期以來向巴提供寶貴支持，期待中方繼續發揮建設性作用，推動巴勒斯坦問題早日得到公正解決。

翟雋表示，中方將繼續堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，主持公道正義，積極勸和促談，為推動全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題作出不懈努力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
普發6000要來了！鄭文燦曝「這些點」都可領
獨／台中死亡車禍！17歲騎士不治
二膽上兵漂陸「不想回台」　關鍵原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法新社稱俄射禁用武器「白磷彈」　俄戰機黑海上空撞毀美無人機　

快訊／瑞信股價「狂瀉30%」！　創歷史新低

大股東「沙烏地國家銀行」排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創新低

超長壽「熱帶氣旋」弗萊迪登陸東南非　累計超過270人喪生

撮合伊朗沙烏地復交後　中國推動解決以巴問題

宏都拉斯外長稱與中國關係基於「實用主義」　欠台184億不堪負荷

傳土耳其國會將批准「芬蘭加入北約」　將獨立在瑞典前率先入會

立陶宛總統：中國暗地挺俄　對烏克蘭破壞性大於建設性

美國驚爆暴力周末！25歲男家門口遭射70多槍　被打成篩子不治身亡

男「被判400年」冤案曝！已蹲苦牢34年　檢察官認：就是要他關到死

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

法新社稱俄射禁用武器「白磷彈」　俄戰機黑海上空撞毀美無人機　

快訊／瑞信股價「狂瀉30%」！　創歷史新低

大股東「沙烏地國家銀行」排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創新低

超長壽「熱帶氣旋」弗萊迪登陸東南非　累計超過270人喪生

撮合伊朗沙烏地復交後　中國推動解決以巴問題

宏都拉斯外長稱與中國關係基於「實用主義」　欠台184億不堪負荷

傳土耳其國會將批准「芬蘭加入北約」　將獨立在瑞典前率先入會

立陶宛總統：中國暗地挺俄　對烏克蘭破壞性大於建設性

美國驚爆暴力周末！25歲男家門口遭射70多槍　被打成篩子不治身亡

男「被判400年」冤案曝！已蹲苦牢34年　檢察官認：就是要他關到死

年產6000萬顆蛋仍供不應求　桃園爭取家禽產業升級提升產能

「中原文創園區」結合桃園10餘所大專院校　促進產學合作

石門水庫蓄水率持續降低！　張善政指示盤點水塔、戰備水井

12歲國中生潑紅茶逼女同學「脫到剩內衣」！　她蜷縮廁所崩潰

桃園航空城開發　橫峰里4尊土地公移駕「聯合辦公」

「實況野球 × 鏈鋸人」合作活動開跑：淀治、帕瓦、真紀真一起打棒球

小資族理財》為什麼窮人越窮　富人越富？

莫蘭特亮槍泡脫衣舞孃恐毀生涯　NBA前輩怪饒舌音樂害了他

三上悠亞放送「擠壓雙球溢出」辣照！　引退倒數甜喊：支持我到最後

弟弟女友來同居「內衣丟廁所」！姊聽2人呻吟超頭痛：怎麼趕走？

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

宏都拉斯外長稱與中國關係基於「實用主義」

俄非蓄意擊落MQ-9？美：俄軍技術太菜

大股東排除再注資　瑞信股價狂瀉20%創歷史新低

俄戰機黑海上空撞毀美無人機　法新社稱俄射白磷彈

熱帶氣旋弗萊迪2度登陸東南非　累計超過270人喪生

撮合伊朗沙烏地復交後　中國推動解決以巴問題

男「被判400年」冤案曝　檢察官：要他關到死

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

首次！英德戰機聯合升空　攔截俄飛機

他見黑白巧克力蛋1口吞　吃完才知37萬飛了

傳土耳其國會4月中旬前將批准芬蘭加入北約

屁孩片場惡作劇「抽椅子」！12歲女童星摔成尿失禁

男家門口遭射70多槍　被打成篩子不治身亡

更多熱門

相關新聞

波多黎各4投飆12K　史上首場完全比賽

波多黎各4投飆12K　史上首場完全比賽

經典賽波多黎各今天對以色列，4名投手壓制投出8局提前扣倒的「完全比賽」！這是經典賽史上第一場完全比賽，寫下史無前例紀錄。波多黎各終場10比0勝出，搶得預賽第2勝。

以色列逆轉尼加拉瓜　場場硬仗

以色列逆轉尼加拉瓜　場場硬仗

以色列哨點遭攻擊！　軍方擊斃3名巴勒斯坦槍手

以色列哨點遭攻擊！　軍方擊斃3名巴勒斯坦槍手

以色列驚傳槍響疑恐攻　3人中彈歹徒遭擊斃

以色列驚傳槍響疑恐攻　3人中彈歹徒遭擊斃

她自嗨插錯洞！水晶棒整根頂進膀胱拔不出

她自嗨插錯洞！水晶棒整根頂進膀胱拔不出

關鍵字：

以巴問題以色列巴勒斯坦

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

小鐘太嗨出事！　熊熊默默就醫

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

林俊逸報喜訊「找到伴了」　對象是知名玉女歌手

全家「300萬現金」頭獎出爐！大獎開在4縣市

被女友嫌小！28歲男「愛愛一次要休7天」　醫教1招變大了

4種方式領6000元！　財政部明將公布登記時間、網址

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面