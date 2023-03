錯怪俄國了？美官員驚爆「非蓄意擊落MQ-9無人機」：俄軍技術太菜

▲美國MQ-9無人機14日遭俄擊落。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國MQ-9無人機14日在黑海國際空域遭2架俄羅斯蘇-27戰鬥機攔截後,因螺旋槳遭受撞擊墜入黑海,事後白宮、北約和美軍對俄羅斯予以嚴厲譴責。不過,最近推特流出消息指出,美國官員在檢視無人機影片後,發現這起意外可能不是俄羅斯軍機蓄意撞擊所致。

綜合外媒報導,MQ-9無人機墜海後,莫斯科強調俄羅斯戰機未與無人機接觸,而俄羅斯駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)也在國務院召喚時表示,「俄國不想要和美方發生衝突」。

U.S. Defense Officials do not believe that the Russian Su-27 running into the MQ-9 Reaper over the Black Sea was meant to happen or any way Intentional; Air Force Officers after seeing the Video from the Drone stated that, “ The Russian Pilots appeared to be Amateurs.” pic.twitter.com/Ov17I6eEcD