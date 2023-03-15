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錯怪俄國了？美官員驚爆「非蓄意擊落MQ-9無人機」：俄軍技術太菜

▲▼MQ-9。（圖／路透）

▲美國MQ-9無人機14日遭俄擊落。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國MQ-9無人機14日在黑海國際空域遭2架俄羅斯蘇-27戰鬥機攔截後，因螺旋槳遭受撞擊墜入黑海，事後白宮、北約和美軍對俄羅斯予以嚴厲譴責。不過，最近推特流出消息指出，美國官員在檢視無人機影片後，發現這起意外可能不是俄羅斯軍機蓄意撞擊所致。

綜合外媒報導，MQ-9無人機墜海後，莫斯科強調俄羅斯戰機未與無人機接觸，而俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）也在國務院召喚時表示，「俄國不想要和美方發生衝突」。

儘管美方對俄羅斯的說法持保留態度，但開源情報檢測組織OSINTdefender在15日透露，美國空軍檢視了無人機的影片後，發現俄美軍機相撞的意外或許真的不是俄方有意為之，因為他們認為影片中的俄羅斯飛行員「看起來像是個業餘愛好者」，技術並不是很好。

此前美軍曾在聲明中指出，俄軍戰機在撞擊MQ-9之前，曾故意飛到無人機前方傾倒燃油，抨擊俄軍的做法「魯莽、不環保、不專業又不安全」。外媒指出，這是俄羅斯自俄烏戰爭以來，首次公開與美方正面對抗。美軍也指責俄羅斯的「侵略行為」可能導致誤判和意外升級。

►美俄首次正面對抗！拒讓MQ-9落外人之手　白宮證實準備回收無人機
►剛擊落美軍MQ-9死神無人機！　俄羅斯：不想跟美國發生衝突
►美無人機遭俄蘇-27撞毀墜黑海　白宮痛批：魯莽不專業

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