台宏爆斷交危機！前駐台大使急發4推文勸阻：總統考慮過人民嗎？

▲宏都拉斯駐台前大使謝拉在推特向卡斯楚喊話，希望她不要與台灣斷交。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）15日拋出震撼彈，透過推特宣布宏都拉斯正尋求與中國建立正式關係，引發台宏斷交疑慮，而宏都拉斯駐台前大使謝拉（Rafa Sierra）隨後也就此議題，連續在推特發布了4篇文章，喊話卡斯楚希望她「慎重考慮後果」。

謝拉表示，對宏都拉斯來說，台宏之間的雙邊經濟平衡是有利的，因為台灣對宏都拉斯的甜瓜、養殖蝦和咖啡等農產品都有需求，「也許很多人可能認為中國是一個更大的市場，但中國不一定會買我們的產品，哥斯大黎加就是很好的例子」。

▲▼台灣的農業技術團和漁業技術團已在宏都拉斯展開多個協助計畫。（圖／翻攝自推特）

他點名，台灣的農業技術團和漁業技術團已在宏展開多個協助計畫，其中包括酪梨、馬鈴薯、豬隻繁養殖計畫、海蝦養殖示範中心等，而且宏都拉斯有無數個家庭正仰賴這些計畫維生，而台宏斷交後，「這些家庭接下來該怎麼辦呢？」

謝拉也提到，宏都拉斯現有300多名學生正在台灣留學，一旦台宏斷交，這些年輕的留學生將瞬間喪失獲得獎學金的資格。他提醒，薩爾瓦多在2018年與台灣斷交後，獲中國承諾為留學生提供獎學金，但這些學生卻被迫從0開始學習，導致他們只能放棄學業返國。

▲宏都拉斯有300多名學生獲得獎學金在台灣留學。（圖／翻攝自推特）

他也特別在文末標記卡斯楚，除了直言「總統你想過他們（受影響的人）嗎」，同時還呼籲卡斯楚深入分析與中國建立關係的決定，以免這一錯誤決定導致無數個宏都拉斯家庭受影響。

事實上，卡斯楚之前競選總統時，就曾揚言她當選後將和中華民國斷交，並立即與中國大陸展開外交和商業關係。雖然卡斯楚在入主總統府後，一度改口稱希望與台灣繼續維繫關係，當時副總統賴清德也以總統特使身份參加她的就職典禮，但卡斯楚如今突然發布震撼聲明，令外界霧裡看花。