烏克蘭宣布與「某個北約國家」合作　生產坦克125毫米砲彈

▲烏克蘭國有軍火商表示，已經開始與北約國家合作生產第二種砲彈。圖為烏東前線巴赫姆特附近，烏兵站在T-64坦克上。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

隨著俄烏戰爭延續，基輔方面正在尋求提高反攻的裝甲戰力。烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）14日宣布，已經與某個不具名的北約國家合作，開始在境外製造生產用於蘇聯時代坦克的125毫米砲彈，甚至第一批彈藥已順利交付。

綜合路透社與烏克蘭國家通訊社報導，國有的烏克蘭國防工業集團表示，應國防部要求，第一批用於T-64、T-72與T-80坦克的125毫米砲彈已經交付，烏克蘭武裝部隊用這些彈藥來打擊入侵者。

烏克蘭國防工業集團稱，這些砲彈是與北約成員國密切合作而生產的第二種彈藥，出於安全考量，125毫米將在烏克蘭境外製造，但烏克蘭設計、技術、車工與鑄造等人員參與了生產過程。此前，烏克蘭國防工業集團曾於2月宣布與同樣未具名的北約成員國聯合生產120毫米迫擊砲彈。

據路透社指出，雖然西方國家製造並捐贈的主力戰車很快將被送往烏克蘭軍隊服役，但烏軍在短期內大部分的戰車部隊仍以蘇聯時期製造的為主，而與大多數北約坦克使用砲彈的口徑不同，造成尋找新的彈藥供應來源的迫切需求。絕大多數的125毫米砲彈庫存掌握在俄羅斯，以及其他不會願意提供烏克蘭軍援的國家手中。