每天只能活動1小時　女被變態男友家暴「鎖在衣櫃」生活長達2個月

▲女子被男友囚禁在衣櫃中長達2個月。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州傳出一起誇張案件,一名40歲女子遭30歲男友貝爾(Brenton Bell)囚禁在衣櫃中長達2個月,她近來好不容易抓到機會逃脫,被人發現時臉部有傷,營養不良身形看起來十分瘦弱。

事件11日發生在田納西州戴爾斯堡(Dyersburg),受害女子逃脫後,走在街上時被路人發現幫忙報案,她表示,過去2個月以來都被男友貝爾囚禁在一處正在建造的房產工地地下室中。

AT 10: Dyersburg Police say 30-year-old Brenton Bell is wanted for holding his girlfriend captive inside a locked closet for two months.



What the small town is saying about the shocking discovery on @3onyourside pic.twitter.com/EI63x8wwN3