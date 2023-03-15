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每天只能活動1小時　女被變態男友家暴「鎖在衣櫃」生活長達2個月

▲▼衣櫃,衣櫥,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子被男友囚禁在衣櫃中長達2個月。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州傳出一起誇張案件，一名40歲女子遭30歲男友貝爾(Brenton Bell)囚禁在衣櫃中長達2個月，她近來好不容易抓到機會逃脫，被人發現時臉部有傷，營養不良身形看起來十分瘦弱。

事件11日發生在田納西州戴爾斯堡(Dyersburg)，受害女子逃脫後，走在街上時被路人發現幫忙報案，她表示，過去2個月以來都被男友貝爾囚禁在一處正在建造的房產工地地下室中。

受害女子表示，她和貝爾交往一段時間後，對方開始對她進行虐待，後來甚至把她鎖在衣櫃中，每天只被允許離開衣櫃1個小時，能獲得的食物也很有限，還被禁止使用洗手間。

警方根據女子提供的線索，在一處無人房產中發現人類排泄物，並將女子送醫接受治療。被指控嚴重綁架罪的貝爾，目前當局正在尋找他的下落。

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