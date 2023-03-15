卡車深夜公路撞鬼！「半透明靈體」站路肩　6秒驚悚影片曝

▲路肩出現半透明靈體。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

美國一名卡車司機日前深夜開車經過亞利桑那州的一條公路，當時整條路上空空如也，只有他一人，沒想到此時路邊卻突然出現一道不明白光。事後他查詢了該時間段的行車紀錄器，沒想到真的看到一個白色半透明的「不明靈體」出現在路肩，讓他不禁懷疑自己是否是撞鬼了。

根據《福斯新聞網》報導，卡車司機威廉（William Church）11日凌晨2時30分左右行經亞利桑那州87號公路，然而他卻突然瞄到右方有一個白色的發光體。當時威廉正好要從鳳凰城前往佩森，他事後調出行車紀錄器畫面，並發現剛過了200英里處的路牌後，畫面右側靠近路肩的位置，出現一個半透明的靈體，而這個不明物體只有下半身和雙腳，沒有上身。

威廉指出，當時整條路上就只有他一輛卡車，沒有其他汽車，而這個不明靈體當時並沒有移動，就一直「站在原地」。他也強調，從畫面中可以看出，這個靈體有「腿部線條」。短短6秒鐘的影片隨即引發熱議。有網友表示，該路段經常鬧鬼，也相信這個不明靈體的存在。

亞利桑那州87號公路是一條南北縱貫公路，建造於1927年，總長約272.66英里。而這條擁有96年歷史的高速公路曾發生多起致命車禍，因此當地人也認為這條公路非常「陰」，經常鬧鬼。事實上，這條高速公路被評為亞利桑那州最危險的道路之一，因為有很多轉彎處。