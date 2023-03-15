時隔35年！　美俄黑海「撞船事件」變MQ-9無人機墜毀事件

▲美蘇黑海撞船事件著名的「我艦奉命撞擊你艦」流傳至今。（圖／取自「WarshipPorn」）

記者張靖榕／綜合報導

美軍MQ-9死神無人機14日在黑海上空遭俄蘇-27撞毀，時值美軍巡洋艦遭蘇聯巡防艦衝撞的35年後。當時蘇聯聲稱美艦闖入領海內，多次發出警告被不予理會後，隨即下令「忘我號」衝撞美軍「約克鎮號」，造成雙方船隻受損。

上世紀冷戰尾聲期間，美軍第六艦隊「約克鎮號」巡洋艦（CG-48）與「卡隆號」驅逐艦（DD-970），於1988年2月12日當天在黑海行動，航行接近蘇聯海軍基地，貫徹公海自由航行權與領海無害通過權。

當時蘇聯認定軍艦的無害通過權，僅只存在於特定航道上，而且需要事先申請，而蘇聯劃定可無害通過的航道區域在波羅的海、鄂霍斯克海與日本海的蘇聯領海，不包括黑海範圍。

2艘美艦當天逼近蘇聯黑海離岸12公里處航行，同時艦上開啟大量先進電子系統，針對蘇聯內陸進行電子情蒐與電子壓制。蘇聯稱依據《國際海洋法公約》，美艦已侵入蘇聯領海範圍，加上先前美艦已有多次類似行為，在外交管道交涉無效下，決定更激烈的手段驅逐美艦。

▲蘇聯另一艘艦艇拍下「忘我號」衝撞「約克鎮號」。（圖／取自「WarshipPorn」）

蘇聯原先派出4400噸的卡辛級驅逐艦（Kashin-class）攔截，但出海前突然發生機械故障只好作罷，改由滿載3500噸的風暴海燕級巡防艦（Krivak-class）「忘我號」，以及滿載僅1150噸的米爾卡級巡邏艦（Mirka-class）「SKR-6」出海攔截。

面對滿載排水量1萬噸的約克鎮神盾級巡洋艦，以及8100噸的卡倫號驅逐艦，蘇聯軍方多次以無線電警告，但美艦均已「無害通過」為由持續航行，因此忘我號發出了著名警告，「蘇聯艦艇已奉命阻止（美軍）侵犯領海，將施以非常手段，我艦將分別襲擊你艦」，此一警告也就是後來「我艦奉命撞擊你艦」的由來。

「忘我號」接著加速撞擊「約克鎮號」，「SKR-6」則衝撞「卡倫號」，美軍2艘大艦出現局部毀損，在評估無法開火以及撞擊損失更大的情況下，美艦很快調轉方向駛離蘇聯領海。

▲美軍稱MQ-9死神無人偵察機當時在國際空域進行例行作業，俄方則稱沒有派出戰機前往接觸。（圖／路透）

時隔35年又1個月後，俄烏戰爭如火如荼進行中，美軍表示MQ-9在黑海國際空域進行例行性作業，卻遭到俄軍蘇-27迫近並撞擊螺旋槳，導致無人機不得不迫降在國際水域。美方批評俄軍行為魯莽且不專業；對此，俄方則回應美軍無人機當時所在空域已侵入「特別軍事行動」所劃定的空域，但俄方仍聲稱「並無派出任何戰機前往接觸美軍無人機」。