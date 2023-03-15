宏都拉斯反對派曝隱憂　消息人士：台灣需用盡手段維持台宏關係

▲宏都拉斯總統卡斯楚。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

我國友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）透過推特證實尋求與中國建交。消息曝光後，該國反對派議員認為，此決定可能會影響國家與最大貿易夥伴美國的關係；也有消息人士指出，台灣必須用盡「一切可能手段」來維持與台宏外交關係。

路透報導，卡斯楚指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜，一旦宏都拉斯決定斷交，台灣邦交國僅剩13國。雷依納已於當地14日表示，「我們必須非常務實看待問題，為宏都拉斯人民尋求最佳利益」。

儘管卡斯楚並未具體說明是否將切斷與台灣的長期關係，但反對派議員桑布拉諾（Tomas Zambrano）認為，卡斯楚的決定可能影響宏都拉斯與最大貿易夥伴美國的關係，許多家庭依賴來自美國的匯款。

一名熟悉台灣局勢的消息人士指出，台灣需要用盡「一切可能手段」來維繫與宏都拉斯的外交關係。美國國務院並未立即針對此事發表評論。台灣外交部稍早表示，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套。

中國外交部尚未對此發表評論。不過中國駐墨西哥大使張潤透過推特表示，「一中原則」是國際社會的共識。

就在2021年12月，尼加拉瓜與台灣斷交後，與中國建交，提及「台灣是中國領土不可分割的一部分」。當時美國國務院鼓勵各國保持與台灣的關係，強調尼加拉瓜的決定並未反映人民意願，因為政府並非經由自由選舉產生。