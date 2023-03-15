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摸黑上學！印尼學校要求5時30分到校　家長怒：孩子4點就要起床

▲▼ 學生,上學,書包,同學,上課,去學校,放學,下課。（圖／CFP）

▲印尼學校通常在上午7時至8時開始上課。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼遠東地區城市古邦（Kupang）天都還沒亮，就有學生要在清晨5時30分到校上課。這是當地政府上月宣布的試辦計畫，有的學生清晨4時就要起床，睡眼惺忪地走在黑暗街道，心不甘情不願地去學校，讓家長感到不滿，就連專家也搖頭。

綜合法新社、衛報報導，東努沙登加拉省首府古邦（Kupang）試辦的這項計畫意在強化學生紀律，要讓睡眠不足的青少年早點展開新的一天。印尼學校通常在上午7時至8時開始上課，但10所中學的12年級生5時30分就要到學校，穿著制服走在黑暗街道上，或等待計程摩托車去上學。

然而這引發家長的不滿，母親蘭姆阿塔（Rambu Ata）透露，「這真的太難，他們現在不得不在外面一片漆黑的時候踏出家門，這是我不能接受的，在黑暗、寂靜的狀態下，他們的人身安全無法獲得保障」，女兒尤莉卡（Eureka）凌晨4時就要起床，接著搭摩托車上學，每天回到家都是精疲力竭，睏到立刻入睡。

努沙山達納大學教育專家羅勃（Marsel Robot）認同蘭姆阿塔的觀點指出，長期而言，睡眠不足會危害學生健康，導致行為轉變，「他們只睡幾個小時，這對健康來說是個嚴重風險，這也會帶來壓力，他們會透過行為表現來宣洩壓力。」

其實美國兒科學校早在2014年就發表研究建議，國高中生應該在上午8時30分之後開始上課，以便擁有足夠睡眠時間。

古邦這項試辦計畫引發爭議與批評，當地議員也要求政府取消這項政策，但政府仍堅持推行，甚至把實施範圍擴大至當地教育機構，這些機構的公務員現在也必須在清晨5時30分到班。

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