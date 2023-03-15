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抓狂寵物猴闖進民宅　把女鄰居「耳朵撕成兩半」發獸性被斃命

寵物猴闖進民宅　抓狂把女鄰居「耳朵撕裂成兩半」發獸性被射殺。（圖／翻攝自Facebook／Dickson Police Department）

▲警方後來發現猴子已被人射殺。（圖／翻攝自Facebook／Dickson Police Department

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州女子帕克(Brittany Parker)在家中休息時，突然遭附近住戶養的寵物猴攻擊，警方趕到現場時，目睹猴子撲在她的身上瘋狂撕咬，把她的耳朵撕成兩半，差點被扯了下來。

事件12日下午6時8分左右發生在迪克森鎮(Dickson)，帕克報案表示，她發現自家前廊突然出現了一隻猴子，而且正在扯著門把試圖進屋，由於猴子看起來具有攻擊性，希望警方能夠前來現場幫忙捕捉。

警方趕到現場時，由於猴子看起來十分冷靜，所以帕克也到屋外查看，結果猴子瞬間就撲到她身上瘋狂撕咬。帕克表示，「猴子突然跳到我的背上，拼命拽我的頭髮，然後把我的耳朵撕成兩半，耳朵差點被扯下來，只是掛在那裡」。

重傷的帕克後來被送到醫院，目前仍在接受治療，尚不確定聽力是否會受到影響。網路上還流傳著一支影片，當地一名民眾在家時也發現猴子出現在門廊，當他好奇打開門想查看時，猴子突然變得十分有攻擊性，差點就飛撲到他身上。

警方表示，他們後來在尋找猴子下落時，發現猴子已被帕克的朋友開槍打死，「我們雖然常接到動物相關的報案，但攻擊人的猴子還是第一次」，目前仍在調查猴子的主人身分。

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