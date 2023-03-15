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日本72年來首例！網紅議員曠職遭除名　從未出席國會會議

▲▼ 日本國會參議院。（示意圖／CFP）

▲圖為日本國會參議院。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本爆料YouTuber東谷義和（GaaSyy）去年當選參議員，但卻從未出席國會會議，14日遭參院懲罰委員會除名，參院15日上午召開會議表決，以235票贊成、1票反對正式通過，取消他的議員資格。這是日本時隔72年的除名處分，東谷義和也成為日本史上因「曠職」遭除名的第一人。

綜合富士新聞網、BBC等報導，東谷義和自去年7月當選至今從未出席國會會議，外傳現居阿拉伯聯合大公國，因擔憂詐欺等指控被捕才拒絕現身。就在上周，國會要求東谷義和返回東京，為缺席一事赴國會道歉，且這是「最後機會」，但他仍未現身，反而透過YouTube宣布將前往土耳其，計畫把自身薪資捐給土耳其震災。

東谷義和14日遭參院懲罰委員會一致通過祭出最嚴重除名處分，取消其議員資格。到了15日上午，參院會議有超過三分之二的人贊成除名，以235贊成、1票反對通過，由議長尾辻秀久正式宣布除名。

這是日本時隔72年的除名處分，自1950年以來只發生過2次，但卻是首次有國會議員因持續缺席被開除。

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