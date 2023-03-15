夫妻試3P意外邀到地獄小三　「這器官被嫌小」惱羞打人大混戰被捕

▲夫妻（左）因為毆打德雷珀（右）被捕。（圖／翻攝自Monroe County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對夫妻想嘗試3P性愛，邀約29歲女子德雷珀(Della Draper)加入他們的浪漫夜晚，然而3人躺在床上時，德雷珀卻不斷用言語羞辱他們，一下嫌屁股太小、一下又嫌屁屁很臭，讓這對夫妻氣得動手打人，最後3人全被帶到警局。

居住在佛州群島馬拉松島(Marathon)的男子洛佩茲(Steven Lopez)，6日晚間原本期待與妻子安琪拉(Angela Viviana Velez Vazquez)度過一個火熱夜晚，然而卻被加入3P的德雷珀羞辱，使得2人忍受不了動手打人，還毀壞德雷珀車輛。

德雷珀報案後，洛佩茲向警方表示，因為德雷珀拒絕離開，他們才把人硬押到屋外，對方後來開車撞到妻子的腿，他很生氣才會朝德雷珀的車子扔磚塊，對方下車後想要攻擊他，他為了反擊所以打人。

門羅郡(Monroe County)警方最後把洛佩茲與安琪拉逮捕，並指控2人犯下投擲磚塊、攻擊等罪。德雷珀當晚雖然沒被逮捕，但2天後因為用花瓶攻擊小孩父親而被逮捕，另外發現她以前也曾犯下毆打執法人員、加重毆擊罪、持有毒品等罪。