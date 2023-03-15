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阿根廷「通膨率破百」創32年新高　民眾苦不堪言怨政府

▲▼ 阿根廷民眾在市場購買蔬果肉類。（圖／路透）

▲阿根廷為拉丁美洲第3大經濟體，目前已是世界上通膨率最高的國家之一。（圖／路透，下同）

中央社布宜諾斯艾利斯14日綜合外電報導

阿根廷的通貨膨脹率在截至2月的一年內達到102.5%，超過象徵性的3位數大關，創下32年來的新高紀錄。

綜合法新社與路透社報導，阿根廷國家統計暨普查局（Indec）表示，阿根廷2月通膨率攀升6.6%，今年初以來則上揚13.1%。

阿根廷為拉丁美洲第3大經濟體，目前已是世界上通膨率最高的國家之一。

阿根廷2022年的通膨率達94.8%，這是自1991年以來的最高年率數字，當年為171%。而在2020年、2021年的惡性通膨更超過2000%。

▲▼ 阿根廷民眾在市場購買蔬果肉類。（圖／路透）

政府設定2023年通膨目標為60%。多年來，阿根廷一直在與經濟危機奮戰；在過去12年，每年都出現兩位數的通貨膨脹。

政府努力抑制不斷上漲的物價，但徒勞無功。物價上漲削弱了民眾賺錢與儲蓄能力，也斲傷國家經濟成長，更影響執政黨在今年稍晚關鍵性選舉中保住政權的機會。

在大街上，通貨膨脹是很多人談論的話題。儘管政府規劃控制物價並限制穀物出口，以增加國內物資的供應，但薪資往往趕不上物價上漲程度，這讓民眾感到沮喪和憤怒。

吉洛卡告訴路透社說：「我厭倦極了，就是厭倦了這一切，厭倦那些政客，當百姓餓死時，他們還在鬥爭…不能再這樣下去了。」

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