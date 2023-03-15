美俄首次正面對抗！拒讓MQ-9落外人之手　白宮證實準備回收無人機

▲美方證實將回收被俄軍擊落的MQ-9無人機。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美軍MQ-9無人機14日在黑海上空被俄羅斯擊落後，至今尚未撈到無人機殘骸。不過，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）證實，美國將試圖回收無人機，以免殘骸落入外人之手。

綜合CNN與BBC報導，美國一架MQ-9無人機14日在黑海國際空域執行任務時，突遭2架俄羅斯蘇-27戰鬥機攔截，最後無人機在歐洲中部時間上午7時03分，因螺旋槳遭受撞擊墜入黑海。

報導稱，儘管美俄雙方的戰機過去經常會飛越黑海上空，但這起事件是俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，首次公開與美方正面對抗。美國空軍歐洲和非洲空軍司令赫克爾（James B.Hecker）指出，俄羅斯對美國展開的「侵略行為」不止魯莽和不專業，而且還十分危險，可能會導致誤判和意外升級。

儘管俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）被國務院召喚時表示，「俄羅斯不想要和美方發生衝突」，而莫斯科也強調俄軍戰機未與無人機接觸，但美方卻對此持保留態度。

柯比14日在CNN的採訪中表示，美國已採取措施保護被擊落的無人機，「這是美國的財產，我們不希望看到任何人得到它」。與此同時，BBC指出，網上有錄音流出，聲稱俄羅斯正在進行某種「恢復行動」，懷疑美方透過無人機進行監視的技術可能已落入俄羅斯手中，但相關消息還未獲得證實。