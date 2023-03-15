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樂透「同組號碼」買2張！幸運夫妻中大獎　獎金翻倍爽領6千萬

▲▼樂透。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲一對夫妻同一組號碼買了2張樂透，沒想到竟中大獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

澳洲臥龍崗（Wollongong）一對夫妻30多年來都有買樂透的習慣，且幾乎每次都會買同一組號碼。而丈夫上周簽注時，卻忘記將妻子喜歡的一組號碼買下，導致對方有點不開心，為了補償愛妻，他決定在下一期買2張同一組號碼的樂透。誰也沒想到這次竟然真的中獎，兩人更因此領了2倍的獎金。

根據《澳洲新聞網》報導，臥龍崗達普托（Dapto） 一對夫妻多年來都會定期買當地一個固定在周一與周三開獎的樂透。而男方上周要簽注時，卻忘記把老婆最愛的那組號碼也買下，讓對方產生小小怨言，因為他的妻子已經連續30年每周都買該組號碼的彩券。

男子自覺抱歉，因此特地在下一期買了2張同組號碼的彩券，想要彌補太太。該期樂透13日開獎，中獎號碼為29、44、4、18、35、45，特別號碼為10、32。而13日當天，男子的妻子一邊看著電視一邊對獎，並且在彩券上將一個又一個的號碼劃掉，兩人才意識到這張彩券中了100萬美元（約新台幣3055萬元）的大獎。而他這時才告訴太太，還有另一張彩券的存在，也就是說，兩人可領到2倍的獎金。

男子直言，「我不敢相信這種事竟然會發生在我們身上。」這對夫妻已經迫不急待想要領取200萬（約新台幣6110萬元）的獎金，並早早規畫好用處。妻子表示，未來想要先幫女兒買房子，再用剩下的錢好好享受生活，例如環遊澳洲，去沒去過的地方旅遊。

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