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俄羅斯徵召「女囚犯」上戰場！　動員+男囚仍不夠補兵力缺口

▲▼女子監獄,俄羅斯監獄,俄羅斯女子監獄,女性受刑人,女囚。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯當局以重獲自由為條件，徵召女囚到沙場作戰。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭後，因為戰力不足，總統普丁下令動員30萬國民投入戰場，同時找上瓦格納傭兵組織，甚至在監獄以重獲自由當作交換條件，招募囚犯參戰。然而如今卻傳出，由於俄軍死傷慘重且沒有專業訓練就急著將人推上前線「送死」，因此大多數男囚對招兵計畫已興趣缺缺，因此俄國便將目標轉到女子監獄。

根據《莫斯科時報》報導，烏克蘭國防部在13日發布的最新消息中指出，「上周有人發現1輛用來載囚犯的火車正開往頓涅茨克地區。其中1節車廂則載滿了女性囚犯。」也就是說，俄羅斯已開始在女子監獄召募囚犯到俄羅斯軍隊服役，以彌補在烏克蘭前線的兵力損失。

▲▼女子監獄,俄羅斯監獄,俄羅斯女子監獄,女性受刑人,女囚。（圖／達志影像／美聯社）

囚犯人權組織Russia Behind Bars創辦人之一的盧曼諾娃（Olga Romanova）證實了這項說法，她同時指出，俄羅斯可能至少從2022年底起，就開始將女囚投入至前線作戰。據悉，這些女性受刑人原本是在俄羅斯南部的流放地克拉斯諾達爾（Krasnodar）服刑，之後不確定會被移到什麼地方。」

根據人權捍衛者證詞，截至目前為止，至少有100名女性受刑人被送到烏克蘭作戰，然而目前還無法確認她們是自願還是被強迫徵召入伍。烏克蘭官員2月曾經表示，俄羅斯在烏克蘭被俄國占領的頓涅茨克的其中一個流放地徵召了50名女囚，將她們送往俄羅斯接受軍事訓練，再重新送回烏克蘭作戰。

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