南韓地鐵可脫口罩了！　20日起解除大眾運輸戴罩義務

▲南韓新冠疫情回穩，睽違2年5個月解除大眾運輸工具上的口罩令。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓雖已於1月30日解除大部分室內口罩令，但公共交通、醫療機構等場所被排除在外。時隔近2個月，南韓新冠肺炎中央防疫對策本部今（15）日宣布，將於20日解除包含地鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具上的戴口罩義務，至於診所、醫院、療養院等醫療機構則繼續維持戴口罩。

根據韓聯社報導，南韓自2020年10月防疫口罩令上路後，時隔2年5個月宣布解除大眾交通運輸工具上的戴口罩義務。中央防疫對策本部第2次長韓唱燮15日表示，此決策是考量到今年1月30日放寬室內口罩規定後，每日平均確診數下降38%，新增重症病例也減少了55%，並且沒有發現新的病毒變異，防疫情況穩定。

此外，南韓20日開始也將取消在超市、車站等大型設施中的開放型藥局強制戴口罩的義務，但一般街邊的藥局仍有許多高危險族群、疑似確診症狀者出入，因此將繼續維持戴口罩規定。

綜合以上新的規範，自20日起在南韓境內只有醫院、一般藥局、療養醫院、長期療養機構、精神健康與身障福利設施等，具有高傳染風險或高危險族群聚集的場所才需要佩戴口罩。同時也將在20日後逐步恢復自2020年1月起中斷的南韓至中國往返的國際客輪運輸船班。

報導也指出，世界衛生組織（WHO）若如預期在4月底至5月初宣布解除新冠肺炎（COVID-19）全球公衛緊急狀態，南韓中央防疫對策本部也將召開會議評估是否調降其傳染病等級，以及研議縮短現行的7天確診隔離期。