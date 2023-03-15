印太戰略報告周年　美亞太助卿：持續與盟友合作確保台海和平





▲美國著眼亞洲與台灣。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞太助卿（Daniel Kritenbrink）14日受邀出席美國智庫「東西中心」（East-West Center）活動，席間表示美國會持續與區域盟友緊密合作，讓中共清楚明白台海的和平穩定，對區域甚至全球和平與繁榮至關重要，他也重申美方反對任何單方面改變現狀的行為。

綜合外電及中央社報導，拜登政府去年2月11日公布印太戰略報告，是拜登上任後的首份區域戰略文件，當中指出中國對全球造成威脅，尤其是印太地區，報告強調美國將與區域內夥伴致力維護台海和平穩定，包括支持台灣自我防衛。

康達在報告公布滿一周年後出席活動發表談話，延續去年路線，他指出美國將透過投資、結盟和競爭等策略，回應中國挑戰。

康達重申美國長年遵循的「一中政策」，並反對任何一方單面改變現狀。他也表示美國將繼續與區域盟友緊密合作，清楚讓北京之道，台海和平穩定的重要關乎全球。

康達表示美國的繁榮與印太區域的發展息息相關，目前印太是全球成長最快的區域，國內生產毛額（GDP）占全球60%，是全球經濟全長的動能，因此印太區域對美國民生造成的影響無疑是最大，因此美國有責任確保這一地區經濟的健康繁榮，如與台灣推動《21世紀貿易倡議》、以及建立印太經濟架構（IPEF）等。