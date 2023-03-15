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美無人機遭俄蘇-27撞毀墜黑海　白宮痛批：不專業

▲MQ-9無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲美軍MQ-9無人機遭到俄軍擊落。（圖／U.S. Air Force）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

一架俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機今天撞擊一架美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）的螺旋槳，造成這架偵察機墜毀黑海。美軍譴責這起事件，指稱俄機的動作「不安全」，白宮也譴責俄機的「魯莽」行為。不過俄國否認撞毀美軍無人機。

路透社報導，美軍在聲明中說，兩架蘇愷-27戰機執行攔截這架美國無人偵察機的任務，其中一架在早晨7時3分與無人機相撞，在相撞前，兩架俄機數次在無人機上傾倒燃料，並做出在無人機前飛行的不安全動作。

美國駐歐洲空軍（USAFE）司令詹姆斯．漢克（James Hecker）在聲明中說：「我們的MQ-9飛機在國際空域執行例行活動時，遭一架俄機攔截並撞擊，導致這架MQ-9墜毀。」

「事實上，俄機這項不安全且不專業的行為，幾乎造成兩機都墜毀。」

美軍表示，俄國飛行員經常在美國及其盟邦的飛機附近做出危險動作，包括在黑海上空。

北大西洋公約組織（NATO）官員表示，北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）已向盟邦簡報這起事件。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，總統拜登（Joe Biden）已在簡報中獲知此事。

柯比指出，儘管一直有其他此類攔截，這次攔截特別值得注意，因為它「不安全且不專業」，造成美機墜毀，「因此在這方面顯得獨特」。

他表示：「國務院將會與俄國對等部門直接交涉，表達我們對這項不安全且不專業攔截的關切。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則告訴記者，國務院已召喚俄國大使表達抗議，美國大使也已向俄羅斯外交部提出「強烈抗議」。他指出，這起事件顯然違反國際法。

但是俄羅斯國防部表示，俄國戰機並未與美軍無人機接觸，該架無人機是因「動作角度過大」墜毀。

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