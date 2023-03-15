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長灘島搭機首選！台灣唯一直飛「車程省2.5小時」　暑假前再增班

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲長灘島是度假勝地，也是台灣人喜愛的旅遊目的地之一。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

金遠東旅行社代理菲律賓皇家航空，去年底開始直飛菲律賓長灘島卡提克蘭機場，也是台灣唯一一條直飛長灘島的航線，可省下2.5小時以上的交通時間。菲律賓皇家航空CEO Eduardo C. Novillas表示，預計將於暑假前的6月增加直飛航班，未來可能還會開發薄荷島、巴拉望等航線。

金遠東旅行社表示，目前台灣只有菲律賓皇家航空直飛長灘島的卡提克蘭機場，機加酒費用為每人五天四夜、2.5萬，現在台灣旅客已回流約6成，另外也可自費跳島旅遊。

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼菲律賓皇家航空是全台唯一直飛長灘島卡提克蘭機場的航空公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

Eduardo C. Novillas表示，卡提克蘭機場從2016年轉為國際機場，飛行台灣的航線是轉型後第一條國際航線，也是台灣唯一直飛長灘島的航線，除國內線外，還有飛行韓國首爾、薄荷島等航點。而下一個目標則是開航韓國－長灘島。

Eduardo C. Novillas指出，台灣旅客持續成長中，在過年、旺季都是滿載，3月淡季則約6、7成，預計6月以後適逢暑假，因此搭載率會上升，菲律賓皇家航空也規劃在6月以後增班，也考慮開發台灣飛行薄荷島、巴拉望等航點。

Eduardo C. Novillas表示，經營該航線主要的困難是把菲律賓南部客源送到台灣，以往菲律賓人要先飛到宿霧或馬尼拉，才能飛到台灣，而長灘島－台灣航線從今年7月開始經營，預計明年3月可以看出成效。

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼菲律賓皇家航空表示，暑假前會再增班台灣－長灘島，因應增加的旅客量。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼長灘島疫情後旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

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