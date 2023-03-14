澳洲將軍購美國核潛艦　中國外交部痛批：在錯誤道路上越走越遠

▲澳洲有機會獲得美國的維吉尼亞級核動力潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲與美、英2國建造核子動力潛艦的計畫在未來30年間將耗資上看3680億澳元（約新台幣7.6兆元），是澳洲歷來最大手筆的單一國防項目。中國外交部在例行記者會上回應《法新社》提問相關問題時表示，美、英、澳三國在錯誤和危險道路上越走越遠。

發言人汪文斌表示，中方已多次強調，美英澳建立所謂「三方安全夥伴關係」，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，這是典型的冷戰思維，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。

汪文斌說，愛好和平的國家對此表達了嚴重關切和堅決反對，美英澳發布的最新聯合聲明表明，三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險道路上越走越遠。

汪文斌提到，美、英、澳三國核潛艇合作涉及核武器國家向無核武器國家轉讓大量武器級高濃鈾，構成嚴重核擴散風險，違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



汪文斌認為，三國聲稱將遵守最高核不擴散標準純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督豁免安排，嚴重損害機構權威，「中方對此堅決反對」。

汪文斌說，中方要再次嚴正指出，核潛艇合作事關《不擴散核武器條約》的完整性、有效性和權威性，相關保障監督問題涉及機構所有成員國利益，應由機構所有成員國通過透明、公開、包容的政府間進程共同討論決定，在各方達成共識之前，美英澳三國不應開展核潛艇合作，機構秘書處也不得擅自與三國商簽保障監督安排。

汪文斌強調，亞太是世界上最具活力、增長最快的地區，這一局面彌足珍貴，中方敦促三國傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，切實履行國際義務，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。