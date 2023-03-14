芬蘭「不反對」與烏克蘭商討供戰機　烏春季反攻缺彈藥

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭懇求各國提供較先進武器系統之際，芬蘭總理馬林表示不反對商討對烏提供戰鬥機。在歷經一整年戰事後，烏軍失去大量官兵，加上彈藥短缺，這些都攸關春季反攻成敗。

● 芬蘭總理：不反對與烏克蘭商談提供大黃蜂戰機

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）儘管受到國內批評，13日仍表示，她不反對商討對烏克蘭提供戰鬥機事宜。烏克蘭懇求各國提供比較先進武器系統。

法新社報導，烏克蘭呼籲各國提供戰鬥機，特別是美造F-16戰機，宣稱戰鬥機對抵禦俄軍飛彈和無人機攻擊至關重要。

芬蘭目前操作的是F/A-18大黃蜂式（Hornet）戰機，不過2021年12月宣布，正向美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購64架F-35A戰機。

馬林13日告訴記者：「我們將接收F-35新戰機…當舊式大黃蜂戰機除役時，我們可以商討這些戰機未來的用途。」

然而儘管芬蘭計劃汰換1980年代開始生產的大黄蜂戰機，新戰機必須到2025年才會交運。

▲烏軍春季反攻，卻面臨彈藥短缺、缺乏訓練有素人員的困境。（圖／路透社）



● 華郵：烏克蘭春季反攻 苦缺彈藥與訓練有素人員

俄烏戰爭歷經雙方在冬天的僵持惡戰後，烏克蘭準備春天發起反攻，但在歷經一整年戰事後，烏軍失去大量經驗豐富官兵，加上彈藥仍短缺，這些都攸關春季反攻成敗。

「華盛頓郵報」報導，美國和歐洲官員估算俄軍自去年2月24日全面入侵烏克蘭以來已傷亡20萬人，烏軍傷亡則將近12萬。烏克蘭也與俄國一樣堅決保密傷亡人數，即使對堅定相挺的西方盟國亦然。

另據戰場上烏軍人員表示，大量缺乏經驗的新兵被徵召填補烏軍缺口讓戰力產生質變，同時烏軍還面臨彈藥短缺，無論是迫擊砲或重型火砲皆如此。

● 俄官員帶離烏童涉戰爭罪 國際刑事法院擬立案審理

消息人士13日表示，國際刑事法院可望尋求逮捕將烏克蘭兒童強行帶到俄羅斯，以及攻擊民用基礎設施的俄國官員。若申請獲准，這將是因俄國侵略引發的首批國際戰爭罪案件。

路透社報導，消息人士說，逮捕令所涉罪行可能包括種族滅絕罪，如果檢方提出的申請在國際刑事法院（International Criminal Court）獲得預審法官批准，逮捕令將在「短時間內」送達。目前還不清楚檢方試圖向哪些俄羅斯官員發出逮捕令。

● 澤倫斯基：東部戰事結果攸關烏克蘭未來

烏克蘭總統澤倫斯基13日說，烏克蘭的未來取決於烏東重要戰地的戰事結果。

澤倫斯基在每晚例行談話影片中說：「東部情勢非常艱難、非常困苦，我們必須摧毀敵人的軍事力量，我們做得到。」

「比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）、馬林卡（Marinka）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和卡緬卡（Kamyanka）等地正在決定我們將擁有什麼樣的未來。」