臉書母公司Meta將再「裁員1萬人」　祖克柏：2023定為公司效率年

記者林彥臣／綜合報導

臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）14日表示，隨著 Meta 在充滿挑戰的經濟中繼續精簡和削減開支，公司將裁員 10,000 名員工，並且公司會將2023年定位為「效率年」。消息曝光後，Meta 的股價上漲了約 4%。

▲臉書母公司Meta將再「裁員1萬人」。（圖／路透）

根據CNBC報導，上一次大裁員在去年 11 月宣布，當時裁員 11,000 多名員工，約佔 Meta 員工總數的 13%。

祖克柏說，「在接下來的幾個月裡，組織領導人將宣布重組計劃，重點是扁平化我們的組織，取消優先級較低的項目，並降低我們的招聘率，公司計劃關閉 5,000 個尚未填補的空缺職位。」

▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）定位2023年為公司的「效率年」。（圖／路透社）



祖克柏將 2023 年定為公司的「效率年」，公司的目標是成為「一個更強大、更靈活的組織」。

儘管如此，Meta 繼續花費數十億美元開發構建數位宇宙所需的虛擬實境（virtual reality）和擴增實境（augmented reality）技術，創造了元宇宙。公司負責創建元宇宙的現實實驗室部門在 2022 年損失了約 137 億美元，收入為 21.6 億美元。