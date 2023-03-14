日本將擴大性犯罪構成要件　合意性交提高到16歲

▲日本將擴大性犯罪構成要件 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／中央社

日本內閣會議今天通過刑法部分條文修正草案，除將現行「強制性交罪」更名為「不同意性交罪」，擴大性犯罪構成要件之外，也將「合意性交年齡」從13歲提高至16歲。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞等日媒報導，這次修法有意明確化「性犯罪」成立要件。

日本現行刑法規定，性犯罪成立要件是被害人受到「暴力或脅迫」。但在實際受害案例中，有被害人雖未遭加害人施加「暴力或脅迫」，卻因心生恐懼造成身體動彈不得而受害。被害者方面因此推動修法。

內閣會議今天通過的刑法部分條文等修正草案中，將「強制性交罪」及「強制猥褻罪」的名稱修正為「不同意性交罪」及「不同意猥褻罪」，從罪名上表明未獲對方同意的性行為將成為刑法處罰對象，讓處罰對象明確化。

性犯罪成立要件除了原有的「暴力或脅迫」，修法具體增列「（讓被害人）服用酒精或藥物」、「沒有給予表示不同意想法的時間」、「讓人心生恐懼與驚恐」、「利用社會經濟地位」等8項行為。若實施前述行為，讓被害人「難以表明不同意想法」並跟被害人性交，將會受到刑法處罰。

有鑑於被害人可能會受到精神刺激等難以提出受害，修法也將性犯罪公訴時效延長5年；如果被害人受害時未滿18歲，公訴時效將加計被害人受害當時到滿18歲前的時間。

另外，以性為目的透過社群媒體等途徑，誘騙孩童控制其心理的行為，修法也新設因應罪名。

此次修法也將「合意性交年齡」從現行的13歲以上提高到16歲以上。

根據日本政府法務省資料，相關合意性交的年齡基準是100多年前的明治時代所定，已超過一個世紀從未修訂；相較先進國家規定的14到16歲不等，日本的13歲被認為實在太低。

排除同年齡層的「兩小無猜」，此次修法後，跟未滿16歲青少年發生性行為，無論是否合意都將受到處罰。

為了防止並處罰偷拍行為，修法也針對拍攝猥褻照片或提供給第三人增設「攝影罪」等。日本政府希望上述修法能在國會本會期完成三讀。