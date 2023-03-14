《以神之名》遭申請禁播！邪教教主稱「人格毀滅」：每天索賠千萬

▲南韓邪教團體「嬰兒花園」創辦人金己順。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》後，再度引發世人對於南韓邪教的熱烈討論，第5、6集談到了在南韓京畿道利川創辦「嬰兒花園」的金己順，其曾殺害了3名信徒，最終僅被判處4年徒刑。最新消息指出，金己順聲請假處分，要求Netflix下架紀錄片，否則每天索賠1000萬韓元。

根據韓媒《時事Journal》，自從Netflix播映該紀錄片後，繼攝理教（JMS，基督教福音宣教會）針對該紀錄片提出假處分申請後，南韓法律界人士昨（13）日指出，今年高齡83歲的金己順和邪教團體嬰兒花園已於8日針對Netflix Korea、製播該系列紀錄片的電視台MBC與製作人曹聖鉉（조성현），向首爾中央地方法院提出禁止放映假處分申請。

該則假處分的申請人正是嬰兒花園的創辦人金己順，以及嬰兒花園的現任代表安某。金己順等人在假處分要求，希望下架紀錄片《以神之名》中談及嬰兒花園的第5、6集（嬰兒花園，通往天國之路、死亡嬰兒花園）。

▲金己順要求Netflix下架紀錄片。（圖／翻攝自韓網）

金己順方面表示，紀錄片《以神之名》已經對其人格造成侵害，表示若Netflix繼續在平台上維持紀錄片的播映，將會提出每天賠償1000萬韓元（約新台幣23萬元）的要求。

報導指出，其實電視台SBS也曾於2001年打算在時事節目《我想知道真相》討論嬰兒花園的真相，然而在節目播映前金己順便已向首爾地方法院南部支院（現首爾南部地方法院）提出禁止播映的假處分，當時法院罕見地站在金己順這一邊，認為大法院（最高法院）最終針對殺人嫌疑因證據不足而判處其無罪定讞，導致節目無法順利播映。

然而時移境遷，1996年在水原地方檢察廳驪州支廳負責偵辦嬰兒花園案的檢察官姜玟求（강민구，現為律師）認為，如今嬰兒花園恐怕難以透過向法院提出假處分讓紀錄片能夠被下架，「SBS採訪嬰兒花園的時空背景，已與現在有所不同。這段期間內，許多信徒離開了嬰兒花園，其中還有一些人的發言，都能夠坐實金己順的殺人嫌疑。」

▲金己順雖被當庭羈押，卻僅被判處4年徒刑、罰金56億韓元定讞。（圖／翻攝自韓網）

據悉，金己順在京畿道利川創辦協業農場兼邪教團體「嬰兒花園」，奴役400名信徒、要求其繳納財產擴大農場規模，同時還成立了新娜拉唱片行。

紀錄片提到，金己順假借上帝的名義，誘使多名年輕、長相帥氣的男信徒與自己發生性關係，同時教唆信徒暴力毆打3名信徒，最終導致其死亡，包括年僅7歲的男童與年輕又美麗的姜姓女子。其中，姜女曾在金己順住處負責家務，卻被金己順的兒子單方面愛慕，最後被關押在倉庫內遭多名狂信徒暴力毆打致死。

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