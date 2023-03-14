木匠男把30歲女斬首「分屍好幾塊亂丟」　變態暴行引發大規模抗議

▲女子被碎屍案引發大規模抗議活動。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度巴德加姆縣(Budgam)發生一起恐怖分屍案，一名30歲女子失蹤4天後被人發現，慘遭45歲男子瓦尼(Shabir Ahmad Wani)斬首，遺體還被切成好幾塊，分散丟在不同地方，讓警方花了一整天才能將遺體組裝起來，誇張暴行引發民眾憤怒，各地發生多起大規模抗議行動。

警方表示，該名30歲女子7日外出上課後突然失蹤，家人隔日前往警局報案，警方後來逮捕45歲男子瓦尼，在他的住所中找到死者一部分被砍下的碎屍，後來在草坪上找到死者頭部。

身為木匠的瓦尼坦承，他綁架並殺害了這名女子，並將遺體分屍成好幾塊，丟棄在城鎮裡各個地方。警方除了在瓦尼家中找到一部分遺體，也在橋附近找到脖子至腳趾處的碎屍，又在一個水箱中找到死者四肢。

案件曝光後13日在當地引發大規模抗議活動，當地居民表示，「我們想把他吊死，我們不希望這樣的人生活在這裡，類似的事件一再發生，為什麼當局不趕快採取行動」、「他就住在我們家附近，沒想到他竟然是這樣的人，希望當局能夠判他死刑」。

警方表示，目前案件仍在初步調查階段，所以不便對外透露太多，警方已將犯案用的凶刀帶回調查，屍檢也已經完成，正在等待驗屍結果出爐，還需要一段時間才能對外公布報告。