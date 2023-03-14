賞櫻去！東京染井吉野櫻今開花　創70年來最早「各地滿開時間曝」

▲日本氣象廳宣布，東京櫻花開了。追平70年來最早開花紀錄。（資料照，與本文無關／路透）
文／中央社東京14日綜合外電報導
日本氣象廳今天下午宣布，東京都今年染井吉野櫻正式開花，較往年提早10天，追平從1953年開始統計以來，曾於2020年及2021年創下的最早開花紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，作為東京櫻花開花標準的東京都千代田區靖國神社內染井吉野櫻標準木，已在下午2時過後被確認開花超過5朵。
日本民間氣象公司Weather Map預測，東京櫻花今天開花後，將於3月21日滿開；九州地方的福岡縣將於3月16日開花，3月25日滿開；近畿地方的大阪府及京都府將於3月21日開花、3月27日滿開。
東北地方的仙台市將於3月25日開花、3月30日滿開；青森縣將於4月12日開花、4月16日滿開。
＜東京桜開花＞— ウェザーニュース (@wni_jp) March 14, 2023
今日14日(火)、東京・靖国神社でソメイヨシノが開花したと発表されました。2020年・2021年に並び観測史上最も早い開花で、平年より10日早く、昨年より6日早い開花発表です。
3月後半には桜が満開となるところも出てきそうです。https://t.co/1RF9Hpjres pic.twitter.com/pLEjLp9cUH
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