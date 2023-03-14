賞櫻去！東京染井吉野櫻今開花　創70年來最早「各地滿開時間曝」

日本東京一間開業僅3年半的診所傳出，有醫師假借內診名義，觸摸20多歲女性被害人的下體長達1個小時，事後女方驚覺有異，才得知遭到猥褻。警方調查後發現，女子的疾病其實根本不需要觸診，而嫌犯甚至還將針孔攝影機裝在眼鏡上偷拍，在此之前更是早已得逞多次。