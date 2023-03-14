屁孩片場惡作劇「抽椅子」！12歲女童星下身麻痺尿失禁　星途全毀

▲馬來西亞女童星布特里拉法莎（Puteri Rafasya）遭惡作劇摔成重傷必須坐輪椅。（圖／翻攝自IG／puterirafasya1，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞12歲童星布特里拉法莎（Puteri Rafasya）因精湛演技深受歡迎，在Instagram擁有11萬粉絲，2月更是榮獲獎項。然而她日前在片場拍戲時，卻遭到一名屁孩惡作劇，在她坐下時將椅子抽走，導致她重摔在地，同時撞到一旁的攝影器材，臀部與腰部骨折，神經系統失去知覺，雙腳麻痺，至今無法行走，且因尿失禁必須包尿布度日。

根據《中國報》報導，布特里拉法莎2月22日在馬來西亞雪州的一個片場拍戲，然而休息時間她準備坐在椅子上休息，卻突然有一名不知從哪來的孩童拉走她的椅子。布特里拉法莎整個人瞬間後摔，尾椎落地外，身體其他部位更是撞到攝影器材。

布特里拉法莎的家屬透過Instagram表示，雖然當下已經送醫治療，但是經過數周，她的情況仍在持續惡化，由於臀部與腿部骨折，至今只能躺在病床或是靠輪椅移動。此外由於布特里拉法莎的神經系統受損，她的雙腳失去知覺，無法動彈，至今仍然尿失禁，必須掛尿袋與包尿布。

布特里拉法莎的傷勢嚴重，失去自理能力，只能依靠家人照顧。她的家屬更表示，事發至今，肇事兒童的家人沒有任何歉意與回應，甚至冷漠無理，漠不關心，一點都不想負責。據悉，闖禍屁孩是現場某一位演員的親屬，但是並未公開該位演員的身分。

布特里拉法莎自2018年開始演戲，儘管年紀雖小，但是已經擁有一定粉絲族群，她5日才剛在一個頒獎典禮獲獎，怎知僅過了幾周卻遇到「人禍」。