母親男友只顧講電話！　男童溺斃飯店「2m深泳池」

▲男童在水深2公尺的成人泳池區溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞13日一間酒店發生男童在附設泳池內溺斃的意外，然而警方調查後發現，當時男童的監護人就在岸邊，但是因為只顧著講電話，完全沒注意到男童溺水，導致悲劇發生。該名監護人是男童母親的男友，而他可能會面臨10年有期徒刑或2萬令吉的罰款（約新台幣13萬元）。

根據《中國報》報導，死亡的11歲男童13日下午4時45分在母親41歲男友的陪伴下，於馬來西亞文德甲旗山花園酒店內部泳池游泳。當時男童與母親男友一同在兒童泳池區玩水，不久後則一起到另一邊水深2公尺的成人泳池戲水。

由於男童身高不夠，因此一開始他便坐在泳池邊，而母親的男友則是在旁講電話。然而當他講完電話後，卻發現原本應該坐在泳池邊的男童消失，遍尋不著後，他立刻找來工作人員，沒想到最後兩人竟在泳池底發現已經失去意識的男童。

救生員連忙下水將男童撈起，並在池畔CPR急救，但是男童仍然昏迷，失去生命跡象，最終確認死亡。男童的遺體目前已經被送往醫院解剖，以進一步確定死因。

警方指出，接下來將引用2001年兒童保護法令第31條文調查涉案男子，一旦罪名成立，他恐將面臨10年有期徒刑或2萬令吉的罰款（約新台幣13萬元）。據悉，男童是其母的獨生子。