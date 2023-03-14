超誇張校園大亂鬥！200學生與家長群毆　警方到場「被迫一起參戰」

▲美國路易斯安那州一間學校發生嚴重鬥毆事件，逼到警方也下場參戰控制鬥毆群眾。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

美國路易斯安那州東巴頓羅格預備替代學校（East Baton Rouge Readiness Alternative School）日前校園內發生嚴重的鬥毆事件，一群學生家長與學生在校園內互毆，人數超過200人，有人甚至抄起折疊椅就開始攻擊對方。就連警察抵達現場後，也被鬥毆的群眾抓起來打。而目前整起事件也有10人遭到警方逮捕。

根據《紐約郵報》報導指出，這起事件發生在8日，一開始只是幾位學生與雙方家長之間的衝突，接著有其他同學參戰，之後也吸引學生的親友們參戰，最後就這樣很快速地演變成200人的超大亂鬥。而學校在無法制止的情況下，只能打電話報警請求協助。

而大批警力到場後，第一時間也是無法壓制這群鬥毆的群眾，甚至有部分警察也被鬥毆群眾抓起來狂毆。最後警察決定「直接下場」，透過專業的訓練與裝備的優勢，很快的控制住現場，同時也逮捕了10名涉嫌攻擊警察的學生，遭逮的學生年紀均在15至18歲之間。目前警方也尚未決定是否要起訴這些攻擊警察的學生。

事後，網路上開始流傳許多警察動手打人的影片，引起不少網友的憤怒。而在影片流傳之後，當地警方也說明，是因為學生先行攻擊警察，警察在無奈之下才被迫回擊自保，但是網路釋出的影片並沒有將警察被打的片段給拍出來。

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