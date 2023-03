TikTok「超模臉蛋」濾鏡爆紅　英調查：近半數年輕人沒修圖不敢PO

▲英國調查研究發現將近半數年輕人自拍一定要用濾鏡。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張寧倢/編譯

英國健康和健身課程公司「Origym」進行一項2000多人的網路調查,發現在16歲至25歲的Z世代年輕人中,有接近一半的人坦承自己必須使用濾鏡或事先修圖,才會將自拍照上傳網路。與此同時,TikTok上最近一款爆紅的「超模臉」濾鏡,引發專家擔憂,這將更加重青少年容貌焦慮。

根據《每日郵報》報導,Origym的調查蒐集了2130名16歲以上的社交媒體用戶意見,有四分之一的受訪者表示,在看過自己使用濾鏡的模樣後,激起了想改變外貌的念頭,也不會在沒套濾鏡或沒修圖情況下,就將自拍照PO網。而這種趨勢在16歲到25歲的年輕人之間更加明顯,用過修圖濾鏡後而想改變自己容貌的比例高達40%。

▼TikTok推出的「Bold Glamour」新款濾鏡,因修容效果強大,引發專家擔憂。

另外,在35歲以下的受訪者中有超過半數的人表示,因為經常在社交媒體上看見「完美無瑕」的照片,導致他們的心理健康受到影響。16歲到25歲的族群中則約有三分之一的人說,這讓他們覺得自己「長得很醜」,四分之一的人覺得自己身材「不標準」。當被問到這些「社群美照」給他們何種感覺時,有三分之一的人表示「會因此想要減肥」,而且感覺自己「不夠有吸引力」。

與此同時,TikTok發表的一款新濾鏡「Bold Glamour」能迅速套上精緻妝容、調整骨骼結構、膚質光滑、嘴唇豐滿、眉毛也更濃密,儼然變身「超模臉」,推出短短一個月就有超過1500萬名用戶使用。英國國會議員與專家警告,這款讓人「更有吸引力」的濾鏡可能會對身體形象產生負面影響。

Gone are the days of flower crowns & puppy dog filters. TikTok is in full-on crisis mode over this new Bold Glamour filter.



What I find most disturbing is that “bold glamour makeup tutorial” is now trending on the app bc consumers are longing to recreate this idealized look IRL. pic.twitter.com/xt589GTQp8