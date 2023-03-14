國際刑事法庭出手了　擬首度對於「涉戰爭罪俄人」發布逮捕令

▲基輔近郊布查鎮（Bucha）屠殺慘案震驚全球。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

國際刑事法庭（ICC）檢察官卡林汗（Karim Khan）將對烏俄戰爭2起戰爭罪案件正式立案起訴，並根據目前蒐集證據，要求法官批准數名涉案俄羅斯人的逮捕令。如果成功，這將是ICC首度發布與俄羅斯入侵烏克蘭相關的逮捕令。

卡林汗去年3月2日開始調查烏克蘭可能發生的戰爭罪、反人類罪及種族滅絕，過去12個月內三度親赴當地，拜訪據稱的案發地點，最終做出上述決定。他要立案起訴的案件包括烏克蘭兒童被大規模綁架、烏克蘭民營基礎設施成為戰爭目標。

荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）歷史學助教及戰爭罪專家武庫西奇（Iva Vukusic）認為，「國際刑事法庭檢方可能會努力證明兒童綁架是種族滅絕案件」，但這將是前所未有的嘗試，即使真的做到了，也不清楚未來任何案件的結果與判決。

▲布查鎮6歲男童站在母親墳前。（圖／達志影像／美聯社）

耶魯人道主義研究實驗室2月指出，去年烏克蘭至少6000名兒童被送往俄羅斯「再教育營」，其中數百人在預計返家時間過後仍被扣留數周甚至數月。俄羅斯也一直不諱言以「人道主義救援」名義把烏克蘭兒童及青少年帶回國，並交給俄羅斯家庭的行動。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，俄軍「無差別且不成比例地」轟炸與砲擊都市、醫院及學校。儘管俄國否認刻意傷害平民，但國防部承認瞄準烏克蘭能源設施。

▲國際刑事法庭總部位於荷蘭海牙（Hague）。（圖／達志影像／美聯社）

國際刑事法庭13日沒有回應此事，但《路透社》及《紐約時報》指出，即使發布逮捕令，也不太可能促成戰爭罪審判。因為烏克蘭和俄羅斯都不是ICC成員國，儘管如此基輔仍兩度要求ICC對其領土實施管轄權，只是俄羅斯不太可能把公民移交出去，ICC也不會審判缺席的被告。

此外，美國也不是ICC成員國，且拜登政府對於是否與ICC分享情報協助調查及起訴方面，也有著兩極分歧。白宮及國務院在很大程度上支持合作，但五角大廈抱持反對態度，因為如果開創先例，允許調查非成員國的武裝部隊，最終可能導致美國士兵被起訴戰爭罪。