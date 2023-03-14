2萬非法移民湧入義大利！　義防長：俄傭兵集團瓦格納是幕後黑手

▲今年已有超過2萬非法移民湧入義大利。（圖／路透）



文／中央社

義大利國防部長今天指責俄羅斯傭兵集團瓦格納以助長非法移民湧入歐洲的方式，報復如義大利這樣支持烏克蘭的國家。

法新社報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在記者會中說：「自非洲沿海地區出發的遷徙現象急遽增加，在相當大的程度上，也是瓦格納（Wagner）正在實施的混合戰明確戰略之一。」

「正如歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）和西方國家已經意識到，網路攻擊是俄烏戰爭挑起全球對抗的其中一部分，他們現在應該知道，南歐前線也一天比一天更危險。」

根據義大利內政部的統計，今年到目前為止，已有2萬多名移民自義大利沿海地區上岸，而2022年和2021年的這個數字，僅約6000人。

大多數人是乘坐擁擠的船隻從北非出發，許多人可能會在途中喪命。

▲非法移民大多數是乘坐擁擠的船隻從北非出發，許多人可能會在途中喪命。（圖／路透）



瓦格納是由一名被視為與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的商人經營，在烏克蘭十分活躍，在非洲出現的足跡分布也越來越廣。

近年來，瓦格納已在中非共和國及馬利共和國站穩腳步。

克羅塞托的評論獲得了義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）的回應。塔加尼今天在訪問以色列期間表示，義大利對「許多無證移民來自瓦格納集團控制的地區」感到憂心。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府贏得去年9月的選舉，部分原因是他們承諾解決大量移民的問題。

但批評梅洛尼者表示，她將移民船視為執法而非人道主義問題的政策，釀成2月26日導致超過70人喪生的致命船難。

義大利是歐盟和北約的會員國，是烏克蘭堅定的支持者，向基輔當局運送援助物資與武器，協助該國對抗俄羅斯的侵略。