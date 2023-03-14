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22歲女謊稱遭性侵虐待反被起訴　倒霉男子不堪霸凌「差點想不開」

威廉姆斯（Eleanor Williams）自爆自己長期受到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，將自己受虐照片公布。（圖／翻攝自Facebook)

▲威廉姆斯（Eleanor Williams）自爆自己長期受到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，將自己受虐照片公布。（圖／翻攝自Facebook)

圖文／CTWANT

英國坎布里亞郡（Cumbria）的少女威廉姆斯（Eleanor Williams）於2020年在臉書上發文，稱自己從12歲開始就長期遭到亞裔性侵犯集團的虐打、恐嚇、性侵、餵毒，甚至被賣到他國賣淫。消息曝光後，在網路上掀起一股募款的熱潮，同時也爆發了多起示威抗議行動。沒想到檢警調查後發現，這些事情全部都是由威廉姆斯捏造出來的，而被威廉姆斯指控的男子一度因為群眾的霸凌而產生輕生念頭。更令人髮指的是，威廉姆斯自始自終都不願承認自己在捏造指控，拒不認罪。而英國普雷斯頓皇家法院即將於近日宣判威廉姆斯的判決。

根據《每日郵報》報導指出，威廉姆斯在2020年5月於臉書上發文，指稱自己被一個亞裔犯罪團體長期虐待、性侵、餵毒，甚至將自己賣到阿姆斯特丹的妓院賣淫。而他也在文章中公布自己的傷勢照，隨即這篇文章也引起網友的注意，快速的在網路上傳播開來。

不少網友都同情威廉姆斯的遭遇，甚至自主發起募款活動幫助威廉姆斯。同時當地也有不少憤怒的民眾發起示威遊行，要求執法單位處理這些犯罪集團成員。但在檢警調查後發現，威廉姆斯的指控沒有一個是真的。

警方調查後發現，威廉姆斯雖然聲稱自己身上的傷勢是被鎮上的犯罪集團性侵毆打時所留下的，但實際上是威廉姆斯自己拿鐵鎚砸出來的，而且警方也在鐵鎚上發現了威廉姆斯的血跡。而且威廉姆斯還誘騙一些人對自己發送一些訊息，對警察謊稱自己就是被這些訊息發送者所虐待。

威廉姆斯聲稱自己從12歲開始就接受一名企業家拉姆贊 (Mohammed Ramzan)的養育，但最後拉姆贊卻把自己送到阿姆斯特丹的妓院工作，甚至在當地的拍賣會上「賣」掉他。但警方調查後發現拉姆贊只是當地餐廳的老闆，與威廉姆斯根本沒有任何關係。而威廉姆斯雖然有去過荷蘭阿姆斯特丹，但並不是拉姆贊帶他去的，而且在旅居荷蘭期間，威廉姆斯的姊姊與姊姊的男友均全程陪同，根本不可能發生去妓院工作的事情。

而倒霉的拉姆贊卻因為威廉姆斯的謊言，收到500多次死亡威脅，家人也飽受驚嚇，自己的財產也因為憤怒的民眾而遭到嚴重破壞，餐廳也因此倒閉。他也一度因此入獄73天，而這一連串倒霉的遭遇，讓他在2020年8月時一度想不開，試圖想要結束自己的生命。

另一名被控性侵威廉姆斯的男子加德納 (Oliver Gardner) ，他表示自己只是在市中心偶遇威廉姆斯，結果自己就被威廉姆斯指控曾性侵自己。他也曾因為這些莫須有的指控遭到民眾霸凌，甚至產生自盡的念頭。

還有一位名叫特倫戈夫 (Jordan Trengove) 被威廉姆斯指控性侵自己，但根據警察調查後發現，威廉姆斯所指稱的「案發時間」，當時特倫戈夫當時正在計程車站與司機爭論事情。但特倫戈夫也因為這莫須有的指控，被關押在監獄中長達10周。

除此之外，威廉姆斯也曾指控某位男子強迫他與8名男子發生性關係，否則就要殺死他。但所有的指控在經過調查後，檢警發現，威廉姆斯的指控全數都是捏造的，部分的確確有其人，但根本沒有對威廉姆斯做出任何侵害的行為，甚至連威廉姆斯都不認識。而部分的指控的對象則是威廉姆斯「憑空捏造」出來的。但威廉姆斯卻堅持否認自己有任何欺瞞警察與陪審團的行為。

之後，威廉姆斯一連連串捏造指控的行為，引發了151起額外的犯罪行為，其中83起屬於仇恨犯罪。最後威廉姆斯被陪審團判定9項妨礙司法公正罪成立，而普雷斯頓皇家法院即將於近日宣判威廉姆斯的刑期。

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