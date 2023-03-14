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人妻樂透中1千多萬「沒跟老公講」　還交新歡跑了！綠帽夫怒告

▲▼泰男告老婆。（圖／翻攝自Facebook／ทนายคู่ใจ）

▲納林指控妻子買樂透中獎卻隱瞞自己，還另結新歡。（圖／翻攝自Facebook／ทนายคู่ใจ）

記者吳美依／綜合報導

泰國47歲男子納林（Narin）指控，老婆買樂透中了1200萬泰銖（約新台幣1059萬元）卻隱瞞自己，甚至另結新歡並且再婚了，為此告上法院。不過，太太反駁，2人多年前就已經分開，她也要提告對方誹謗。

Thaiger等泰媒引述納林說法報導，夫妻倆20年前結婚並育有三女，由於欠債逾200萬泰銖（約新台幣176萬元）而在2014年前往南韓工作，賺取更豐厚的薪資還債。一段時間後，太太返鄉照顧孩子，他則繼續待在國外打拚，每月匯款2.7萬～3萬泰銖（約新台幣2.3萬～2.6萬元）回家。

納林宣稱，他從女兒口中得知樂透獎金的存在後，試圖聯繫妻子查薇婉（Chaweewan）卻一直被無視，於是今年3月3日親自返鄉，這才驚覺老婆已經另嫁一名警察，「我很失望，沒想到結婚20年的妻子會對自己做出這種事。我的銀行帳戶裡只剩下6萬泰銖（約新台幣5.3萬元），因為我每個月都要給她錢。」

另一方面，查薇婉堅稱沒有隱匿獎金，而且是納林幾年前打電話提議分開的，鄰居都知道。此外，她也指出納林從來沒給過這麼多錢，僅向女兒帳戶匯款3、4千泰銖。

納林11日找上知名律師羅納隆（Ronnarong）求助，導致此案鬧得沸沸揚揚，警方及相關部門都開始調查。律師羅納隆主張，雖然夫妻倆沒有正式結婚證書，但納林有權討回薪水，因為若這段關係非常明確，獲得親友承認，那麼在戀愛期間賺得的任何資產，都應該在分手或離婚時分配共享。

ทุกขลาภอยู่กินกันมา 20 ปี ไปทำงานต่างประเทศ เงินให้เมียใช้ เมียถูกรางวัลที่1 12 ล้าน ไปแต่งงานกับตำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว

ทนายคู่ใจ 發佈於 2023年3月10日 星期五

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