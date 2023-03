發現男友外遇！女師引誘上床「蒙眼愛愛」　亂刀砍死埋屍後花園

▲女子發現男友外遇,色誘對方上床後殺人。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國49歲女老師菲歐娜(Fiona Beal)發現42歲男友尼可拉斯(Nicholas Billingham)有外遇,不甘心被背叛的她故意引誘男友上床,還提議蒙眼大玩SM,然而對方乖乖戴上眼罩後卻是被亂刀砍死,最後埋屍在後花園中。

身為小學老師的菲歐娜,被控2021年11月時謊稱自己感染新冠肺炎,在北安普頓郡家中隔離時,殺死42歲男友尼可拉斯,犯案後她結束隔離回去上班,對外宣稱男友外遇已經離開了她,還使用對方手機傳訊息給親友,以假裝人還活著。

Primary school teacher who thought boyfriend was cheating on her stabbed him to death and buried his body in their garden, court hearshttps://t.co/xifVemFlp3