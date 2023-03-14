發現男友外遇！女師引誘上床「蒙眼愛愛」　亂刀砍死埋屍後花園

▲女子發現男友外遇，色誘對方上床後殺人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國49歲女老師菲歐娜(Fiona Beal)發現42歲男友尼可拉斯(Nicholas Billingham)有外遇，不甘心被背叛的她故意引誘男友上床，還提議蒙眼大玩SM，然而對方乖乖戴上眼罩後卻是被亂刀砍死，最後埋屍在後花園中。

身為小學老師的菲歐娜，被控2021年11月時謊稱自己感染新冠肺炎，在北安普頓郡家中隔離時，殺死42歲男友尼可拉斯，犯案後她結束隔離回去上班，對外宣稱男友外遇已經離開了她，還使用對方手機傳訊息給親友，以假裝人還活著。

Primary school teacher who thought boyfriend was cheating on her stabbed him to death and buried his body in their garden, court hearshttps://t.co/xifVemFlp3 — LBC (@LBC) March 13, 2023

尼可斯拉消失長達3個月後才引發親友懷疑報案，菲歐娜後來試圖輕生被送醫治療，警方意外在她日記中找到殺人計畫，才讓整起命案曝光。菲歐娜在日記中寫道，因為發現男友外遇，還和小三生下孩子，所以她決定要好好設局殺害男友，包含要何時犯案、屍體要如何隱藏等細節都詳細寫在日記中。

警方在菲歐娜家中地下室發現沾滿血跡的床單，並在後花園中挖出尼可拉斯遺體，由於死亡已過3個多月，遺體已木乃伊化成為乾屍，改以謀殺罪嫌將菲歐娜逮捕。本案近來開庭，菲歐娜以精神狀態不穩定為由否認謀殺，案件仍在審理中。