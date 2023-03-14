北韓將動用核武？官媒釋出「黑色手提箱」畫面　疑為金正恩核武公事包

▲北韓人民軍總參謀長朴秀日進入會場時，手提的黑色公事包疑似就是金正恩的「核按鈕」手提箱。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓從昨（13）日起展開為期11天、規模比往年還要盛大的聯合軍演「自由之盾」（FS），此舉觸怒敏感的平壤當局，北韓（朝鮮）近來透過試射短程彈道飛彈、從潛艦發射戰略巡弋飛彈來表達不滿。從北韓官媒公開的影片發現，在朝鮮勞動黨中央軍事委員會的會議上，官員竟然提著黑色的核武公事包。

根據南韓《News1》，北韓官媒《朝鮮中央電視台》在12日播映的新聞報導影片中，提到由北韓最高領導人金正恩主持的朝鮮勞動黨中央軍事委員會第8屆第5次擴大會議，不過影片中當北韓將領、官員們進入會場時，人民軍總參謀長朴秀日竟提著黑色的公事包，其外型與國外元首的核武公事包（核按鈕手提箱）異常相似。

北韓的人民軍總參謀長在地位上，相當於南韓的聯合參謀本部議長，主要負責總括指揮各種軍事作戰。

對此，南韓政府消息人士透露，影片中出現的黑色公事包有可能是北韓「1號用」核武公事包，目前正在持續收集、分析相關情報。

報導指出，北韓《朝鮮中央電視台》在該則影片中，除了朴秀日進入會場時提著一款類似核武按鈕包的黑色公事包以外，未見其他相關畫面。據悉，以往北韓高層官員或將領進入會場時，通常會手提文件夾或是筆記本，而非手提公事包或背包。

北韓官媒《朝中社》曾在12日從潛艦試射2枚戰略巡弋飛彈時表示，「透過水中發射訓練，可以藉由始終一貫的壓倒性力量來管控美帝與南朝鮮（南韓）在現今情勢下的反共和國軍事蠢動，並且明確表明我國（北韓）軍隊不變的立場，證實在多種空間下我方核戰爭遏制手段的經常性運作態勢。」

其實從北韓去年9月召開最高人民會議第14屆第7次會議時提到的立法內容，便可以推測影片中的黑色提包，很有可能真的是金正恩的「核按鈕」公事包。當時會議通過關於核武政策的新立法，指出共和國的核武力量應當服從國務委員長（金正恩）的唯一指揮。