俄羅斯坦克逃不掉！烏軍無人機「後方追擊」畫面曝　下秒直接轟掉

▲烏克蘭無人機追俄羅斯坦克。(圖/翻攝自推特/@Osinttechnical)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭一架無人機日前在東部地區巡邏時,發現一輛「孤苦無依」的俄羅斯坦克正獨自行駛在路上,控制人員立刻加速跟上,直接發射砲彈將其擊毀,追擊畫面也在推特曝光。

Donetsk Oblast, a Ukrainian FPV loitering munition from the SBU chases down a Russian T-80BV on the move. pic.twitter.com/aAs56HUJTg