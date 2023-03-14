嫩妻偷抹「假精液」設局！誘17少年性侵　老公絕望吐：她性慾太強

▲少婦指控17名少年性侵，結果被揭穿一切都是自導自演。（圖／翻攝自Facebook、TikTok，下同）

記者張寧倢／編譯

印尼占碑省（Jambi）一名年輕媽媽指控多達17名少年對她猥褻、性侵，甚至向警方提供精液作為證據，結果被揭穿一切都是自導自演，她身上的抓痕是自己抓的，所謂精液也是用其他液體造假的，幾名未成年男孩反而是被她用電玩遊戲引誘至家中，慘遭她性侵。老公還爆料她性慾太強，曾脅迫他進行性行為。

▲尤妮塔（Yunita Sari Anggraini）在自己身上製造抓痕，企圖混淆警方辦案。

據《每日星報》引述印尼媒體Pojoksatua報導，現年25歲的少婦尤妮塔（Yunita Sari Anggraini，部分媒體稱20歲）在今年1月初宣稱遭到17名未成年男性猥褻與性侵，受指控者年齡介於8歲至15歲之間，當時她向警方出示了自己身上的抓痕，宣稱是男孩們侵犯她時造成的痕跡，甚至提供一份嫌犯的精液樣本，震驚了印尼社會。

經過多日調查，印尼警方在3月12日發表的聲明出現驚人反轉，尤妮塔採集到的液體不是少年們的精液，專家分析樣本後發現只是另一種液體，甚至不是精液。占碑省警察局長瓦猶迪（Eko Wahyudi）補充，尤妮塔身上的抓痕是她自己造成的。

▲尤妮塔指控17名被告中至少8人對她實施性侵犯，結果被警方調查打臉。

警方現已查出其中兩名12歲和14歲少年不但沒有性侵尤妮塔，事實上反而是受到她誘騙。據信，尤妮塔利用她平時租賃PlayStation遊戲的工作，將受害者引誘到家中，兩名少年供稱尤妮塔強迫他們用手機看色情影片，導致他們性喚起後再進行性侵。尤妮塔的丈夫在她被捕後向警方坦承，老婆性慾高強，常威脅若不與她恩愛，就要「切掉」他們年幼的孩子，她性侵完少年們的當天晚上夫妻倆也有性行為。

▲尤妮塔結婚後育有10個月大的女兒，被捕後老公甚至跟警方爆料她性慾太強。

據報導，尤妮塔與丈夫育有一名10個月大的女兒，偶爾會在TikTok、IG等網路社群平台發布動態，也包含和老公、小孩的照片，而鄰居們眼中的尤妮塔總是打扮流行，經常更換髮色。警方表示，此案目前仍在調查中，不過尤妮塔的精神鑑定結果顯示一切正常，她從精神醫院出院後已經遭到拘留。